5. Apple Watch Ultra – La meilleure Apple Watch pour les sports de plein air

L’Apple Watch Ultra est non seulement plus résistante, mais elle présente aussi un certain nombre d’améliorations qui profitent aux amateurs de sports de plein air, qu’il s’agisse de la protection contre les températures extrêmes ou de l’amélioration des capacités de résistance à l’eau.

Le bouton Action est un ajout bienvenu qui, nous espérons, sera intégré à l’Apple Watch standard. Il offre un moyen pratique d’accéder à des fonctionnalités clés sans passer par l’écran tactile, et le double GPS change vraiment la donne pour ceux qui aiment s’éloigner des sentiers battus.

Certes, elle est plus grande, plus volumineuse et plus lourde que l’Apple Watch standard, mais si vous recherchez un objet capable de supporter un ou deux chocs et de tenir plusieurs jours avec une seule charge, alors l’Apple Watch Ultra est un modèle haut de gamme solide. En revanche, si vous recherchez une Apple Watch pour une utilisation quotidienne, les Apple Watch SE et Series 8, moins chères et plus fines, sont mieux adaptées.