2. Antivirus Clario

Clario pour Mac est bien plus qu’un simple antivirus, il regroupe une quantité importante d’outils de sécurité dans un seul paquet, y compris la recherche de logiciels malveillants en temps réel et à la demande, le blocage des publicités et les traqueurs de sites Web, un VPN et la surveillance des violations de données. Une assistance en direct est également disponible 24h/24 et 7j/7.

Le paiement se fait par abonnement. Les trois appareils inclus dans le forfait peuvent inclure une combinaison de Mac et d’appareils iOS ou Android. Un essai gratuit de 7 jours est également proposé.

L’installation est rapide grâce à un assistant qui vous guide dans la configuration de toutes les fonctions clés tout en vous permettant d’évaluer les différentes options et de déterminer celles que vous souhaitez activer.

Une fois installé, vous pouvez accéder à des informations sur la sécurité de votre Mac et surveiller l’état de vos comptes en ligne et de vos données personnelles. Le VPN se déclenchera si Clario détecte que vous utilisez un réseau non protégé. Et depuis le tableau de bord, il vous est possible de lancer une analyse antivirus rapide, qui est en fait assez complète.

Nous avons rencontré quelques problèmes de performance, le programme étant parfois lent avant d’être complètement configuré, mais une fois la configuration terminée, tout s’est déroulé sans accroc.

Que vous soyez un utilisateur novice ou avancé, Clario est un antivirus efficace et utile.