Test de l’antivirus McAfee Total Protection

Depuis des années, le nom de McAfee est synonyme de logiciel antiviral et de sécurité. Son logiciel Total Protection pour macOS continue d’être régulièrement mise à jour (version 4.19.0.0 actuellement) et offre une bonne série d’outils antivirus, contre les programmes malveillants, de protection de l’identité, VPN et de planification.

Il est facile à télécharger le logiciel, à installer, de lui donner l’accès nécessaire à votre disque dur via les paramètres de confidentialité et de sécurité de macOS, de mettre à jour les définitions de virus, etc.

Ce logiciel vous permet d’effectuer une analyse complète de votre disque dur ainsi que d’analyser des emplacements personnalisés tels que des volumes externes, de programmer des heures d’analyse et de contrôler les actions de Total Protection lorsqu’il repère des fichiers suspects, telles que la notification, la mise en quarantaine ou la suppression des fichiers.

Une fonction d’analyse en arrière-plan en temps réel est non seulement très pratique, mais elle est également capable de capturer les fichiers suspects dès qu’ils apparaissent et vous donne ensuite le choix de ce qu’il convient de faire avec les fichiers détectés. Lors de nos tests, il a localisé et mis en quarantaine deux fichiers suspects que nous ne connaissions pas, ce qui lui a permis de gagner sa place.

McAfee Total Protection localise deux fichiers suspects au cours d’une analyse en arrière-plan Foundry

L’outil Surveillance de l’identité de Total Protection est peut-être spartiate, mais il est efficace. Le programme compare votre adresse électronique à des violations connues de données et de mots de passe, puis propose une vue détaillée des informations susceptibles d’avoir été compromises. Il ne peut pas réparer le passé, mais peut vous indiquer quels abonnements ont été exposés et quels mots de passe doivent être réinitialisés.

Total Protection localise un fichier suspect et propose des options sur ce qu’il faut en faire Foundry

En ce qui concerne la sécurité du réseau, Total Protection ajoute un pare-feu fiable et vous laisse configurer rapidement un réseau privé virtuel (VPN) grâce à sa fonction Secure VPN. Avec cette dernière personnalisez votre emplacement ; elle fonctionne comme un VPN de base lorsque vous devez accéder à un réseau Wi-Fi public ou à un hotspot en déplacement. Les services VPN spécialisés proposent des fonctionnalités et une personnalisation supplémentaires, mais cette solution peut s’avérer utile lorsque vous êtes en déplacement et que vous devez vous connecter en toute sécurité. McAfee comprend toujours ses extensions WebAdvisor pour navigateur web gratuitement en dehors de Total Protection. Elles agissent comme un filtre mais doivent être téléchargées et installées séparément de Total Protection.

Configuration sécurisée du VPN dans Total Protection Foundry

McAfee Total Protection peut être utilisé sur un maximum de 5 appareils via 1 seul compte, il est donc facile d’ajouter l’application à d’autres Mac, iPhone, iPad, téléphones et tablettes Android selon les besoins, puis de se connecter à votre compte sur ces appareils.

Le logiciel vous permet d’analyser le réseau sans fil sur lequel vous vous trouvez et d’évaluer votre sécurité, via des suggestions pour l’améliorer si nécessaire.

Lorsque nous avions testé la version précédente en 2021, McAfee Total Protection donnait l’impression d’être lent lors de son lancement, et cela n’a pas changé… Bien que le logiciel soit rapide et réactif après le chargement initial, il ne semble pas à sa place sur un MacBook Pro avec un processeur M2.

Le plus grand problème concerne le fait que le téléchargement et l’installation d’une version d’essai gratuite de 30 jours du logiciel nécessitent non seulement la création d’un compte, mais aussi la saisie des informations relatives à votre carte de crédit/débit.

Une fois le compte créé, vous êtes confronté aux petits caractères. McAfee rend également difficile l’annulation de votre abonnement/la désactivation de la fonction de renouvellement automatique, qui génère ensuite deux écrans dans lesquels ils citent les attributs du programme et s’assurent que vous voulez rester.

Si vous décidez de rester avec Total Protection, cet antivirus vous coûtera 29,95 € pour la première année, et protègera sur un maximum de cinq appareils.

Conclusion

Total Protection repère et éradique un large éventail de menaces potentielles et d’activités logicielles indésirables, et peut sécuriser aussi bien les appareils mobiles que les Mac et les PC. Nous avons remarqué un impact sur les performances de notre Mac au cours de nos tests, mais dans l’ensemble, Total Protection a bien fait son travail et s’est montré assez discret.

