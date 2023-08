En résumé Les Plus Pare-feu bidirectionnel

Performant Les Moins Exclusif à Mac Notre verdict Intego Mac Internet Security X9 offre un ensemble pratique d’outils de sécurité qui contribuent à la sécurité et au bon fonctionnement de votre Mac. Sa configuration est un peu délicate, mais son interface conviviale s’intègre parfaitement à l’esthétique macOS d’Apple.

Prix lors du test

$24.99 for the first year, then $49.99 per year, 1 Mac

Les meilleurs prix : Intego Mac Internet Security X9

Vendeur Prix Intego (first year) $24.99 Voir offre

Parmi les utilisateurs de Mac, l’antivirus Virus Barrier d’Intego est bien connu comme l’un des premiers antivirus pour Mac.

Mac Internet Security X9 d’Intego est un ensemble de deux outils de sécurité : VirusBarrier X9 et NetBarrier X9. La fonction du premier est explicite, mais le second est un pare-feu bidirectionnel, un composant que l’on ne voit pas souvent inclus dans un logiciel de sécurité à ce prix. En duo, ils promettent un haut niveau de protection contre les menaces directes et indirectes des logiciels indésirables et malveillants.

Mac Internet Security X9 d’Intego est un ensemble de deux outils de sécurité : VirusBarrier X9 et NetBarrier X9.La fonction du premier est explicite, mais le second est un pare-feu bidirectionnel, un composant que l’on ne voit pas souvent inclus dans un logiciel de sécurité à ce prix.Ensemble, ils promettent un niveau élevé de protection contre les menaces directes et indirectes des logiciels indésirables et des logiciels malveillants.

L’application est souvent disponible avec une remise, vous pouvez obtenir Mac Internet Security à 24,99 € pour la première année, après quoi le prix habituel est de 49,99 € par an.

Il est également possible d’acheter Intego Mac Premium Bundle X9 à 39,99 € pour la première année (avec un prix de vente normal de 84,99 €). Cette offre comprend d’autres outils tels que l’application de nettoyage du système Mac Washing Machine X9, ContentBarrier X9 pour le contrôle parental, et Personal Backup 10.9.

Fonctionnalités

Les fonctionnalités de VirusBarrier X9 sont relativement complètes. Il analyse chaque fichier sur tout disque connecté à votre ordinateur Mac, y compris dans les archives compressées, ainsi que les emails et appareils iOS. Les fichiers suspects sont mis en quarantaine et peuvent être marqués comme fiables, laissés en quarantaine ou faire l’objet d’une tentative de réparation. Les réparations peuvent laisser le fichier d’origine utilisable ou supprimer toutes ses données s’il s’agit entièrement d’un logiciel malveillant. Il a fait un travail remarquable pour trouver les menaces sur notre Mac de test.

Avec un antivirus, la qualité de la détection des virus est cruciale, mais la protection contre les virus Mac n’est pas la seule à compter, les virus Windows doivent également être détectés, ce qui constitue une fonction importante de l’antivirus Mac.

Les logiciels publicitaires gênants, tels que les programmes malveillants qui redirigent votre navigateur vers des pages publicitaires, doivent également être détectés. Intego s’occupe de tout cela et la détection des virus Windows s’est beaucoup améliorée ces dernières années.Les définitions de logiciels malveillants sont fréquemment mises à jour et peuvent être installées automatiquement.

Contrairement à d’autres applications, Intego n’offre pas de fonctions telles que le VPN ou la protection de l’identité.

NetBarrier d’Intego est l’autre partie de la suite Internet Security. Lors de nos tests, il s’est avéré très efficace pour surveiller et signaler toutes les tentatives de communication entrantes et sortantes. Il s’agit d’un pare-feu bidirectionnel qui protège les réseaux domestiques et bloque les mouchards, écrans et pubs.

Vous serez surpris de constater à quel point les échanges sur le réseau sont nombreuses. Adobe Creative Cloud était attendu, mais même Pages d’Apple a voulu avoir des échanges à distance. La plupart de ces tentatives sont tout à fait légitimes, mais elles sont signalées et vous les autoriser ou non.

Nous aurions aimé disposer d’informations de fond sur les tentatives de connexion, parfois, les noms de processus peuvent porter des noms alarmants, même s’ils sont de niveau normal. Cela dit, les options de configuration sont très claires et, une fois que vous avez déterminé ce que vous voulez autoriser, c’est un outil très utile.

Performances

Lors du test de juin 2023 réalisé par AV-Comparatives, Virus Barrier d’Intego a reçu la note “Approuvé” et a fait preuve de performances exceptionnelles par rapport aux années précédentes. Selon AV‑Comparatives, l’application a détecté 99,4 % des logiciels malveillants sur Mac, 97 % des PUA (programmes potentiellement indésirables) et 100 % des virus sur Windows, ce qui permet de la recommander sans restriction.

D’autres antivirus devancent Intego dans le classement d’AV-Comparatives, notamment Avast, AVG et Trend Micro, mais nous avons des raisons de préférer Intego à ces derniers, qui ont tendance à présenter des lacunes dans d’autres domaines que nous jugeons importants (comme les mises à jour sans cesse annoncées et les fonctionnalités manquantes).

VirusBarrier a détecté tous nos échantillons de logiciels malveillants et de “logiciels non invités”, y compris ceux destinés à d’autres plateformes. Nous avons également été avertis lorsque nous avons ouvert une image disque contenant un programme d’installation malveillant.

Installation et facilité d’utilisation

L’installation de tout antivirus est fastidieuse, et Intego n’échappe pas à la règle. Pour vérifier les fichiers, l’antivirus doit installer certains programmes en arrière-plan et nécessite l’accès au système de fichiers.

Lors de l’installation, vous devez autoriser l’installation de l’extension via l’onglet Sécurité et confidentialité des paramètres du système, et donner l’accès au disque dur. Vous êtes, au moins, guidé à travers ces étapes.

Le pare-feu Netbarrier installé en supplément doit également être autorisé via les paramètres du système. Si vous souhaitez désinstaller NetBarrier ou VirusBarrier, vous avez besoin d’un programme de désinstallation spécial, il se trouve dans le paquet d’installation.

Une fois VirusBarrier installé, vous êtes invité à choisir votre niveau de couverture. Les options sont les suivantes : Minimum, pour rechercher les menaces spécifiques au Mac et les scripts malveillants ; Standard, pour surveiller les emails et examiner les menaces pour toutes les plateformes ; et Maximum, pour analyser les appareils iOS connectés. Ces trois options sont essentiellement des raccourcis vers différents ensembles de configurations, il ne vous reste plus qu’à sélectionner vos préférences.

Les antivirus ont la réputation de ralentir considérablement un Mac. Cela est probablement dû au fait que toutes les actions sur les fichiers sont surveillées par le logiciel de protection, y compris la copie de fichiers volumineux.

Cependant, d’après notre expérience, ce phénomène est à peine perceptible sur un Mac équipé d’un SSD. En effet, la version actuelle de Virusbarrier que nous avons testée n’a pas eu d’influence notable sur les performances du système.

L’analyse complète du disque dur prend un certain temps la première fois qu’elle est exécutée, mais ce temps dépend de la taille de votre disque et du nombre de fichiers et d’archives compressées qui doivent être examinés ; de 30 minutes à plus d’une heure se sont avérées tout à fait normales.

Les performances n’ont pas été sensiblement affectées lors de nos tests, mais si cela vous arrive, vous pouvez choisir dans les préférences d’analyser en “basse priorité” afin de réduire l’utilisation du processeur. La numérisation prend plus de temps, mais il s’agit d’une option. Les analyses ultérieures ne concernent que les nouveaux éléments et prennent généralement une minute ou moins.

Pour une protection continue, VirusBarrier scrute les nouveaux volumes montés et les examine automatiquement (en option). Vous pouvez glisser des volumes, des dossiers et des fichiers individuels dans la fenêtre principale pour des vérifications ponctuelles.

En général, l’outil offre une bonne compatibilité avec macOS et, contrairement à certains concurrents, il s’harmonise avec l’esthétique macOS d’Apple.

Prix et disponibilité

Intego Mac Internet Security X9 coûte 49,99 € par an (actuellement en réduction à 24,99 €). Il comprend VirusBarrier X9 et NetBarrier X9, deux outils de sécurité très utiles qui protègent un appareil Mac.

Obtenir Intego Mac Internet Security X9

Si vous avez plusieurs Mac, ne vous inquiétez pas : vous pouvez sélectionner 3 ou 5 appareils au moment de régler votre achat, et cela ne coûte pas beaucoup plus cher, ce qui vous fait d’ailleurs bénéficier d’un très bon rapport qualité-prix.

Intego propose également d’autres outils de sécurité payants sous la forme d’un ensemble complet appelé Mac Premium Bundle. Celui-ci comprend également Mac Washing Machine, le programme de contrôle parental Content Barrier et le logiciel de sauvegarde Personal Backup. Le pack Premium Bundle X9 complet coûte 84,99 € par an (39,99 € au départ).

Outre les utilitaires de base VirusBarrier et NetBarrier, cette offre inclut trois autres outils : Mac Washing Machine X9 (pour éliminer l’encombrement et optimiser les performances de votre Mac), ContentBarrier X9 (pour adapter les restrictions d’accès des utilisateurs aux contenus inappropriés) et Personal Backup 10.9. L’utilitaire de sauvegarde offre des avantages que ne propose pas Time Machine, notamment des heures de sauvegarde programmées et la synchronisation des fichiers entre deux Mac. Vous devriez tous avoir installé Time Machine de toute façon, mais il vaut le coup d’ajouter cet utilitaire à votre filet de sécurité.

Une version gratuite et très fonctionnelle de l’antivirus est également disponible dans le Mac App Store. Si vous ne souhaitez qu’occasionnellement vérifier la présence de logiciels malveillants sur votre ordinateur, il s’agit d’une alternative intéressante à un véritable scanner en temps réel.

Intego Mac Internet Security X9 est notre premier choix dans notre comparatif des meilleurs antivirus pour Mac.