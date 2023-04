En résumé Note de l’expert Les Plus 50 Go de stockage dans le cloud inclus

VPN illimité qui débloque certains services de streaming

Protection optimale contre les logiciels malveillants Les Moins La sauvegarde cloud ne fonctionne que sous Windows

Contrôle parental indispensable sous macOS

Payer pour une protection complète contre le vol d’identité Notre verdict Outre un antivirus fiable, Norton 360 Deluxe propose un service VPN illimité, un gestionnaire de mots de passe, une sauvegarde automatique dans le cloud et bien d’autres choses encore. La protection de l’identité est limitée à la surveillance du dark web, à moins que vous ne passiez à l’offre Advanced, plus onéreuse. Mais pour le prix, c’est un excellent choix si vous voulez une sécurité tout-en-un pour tous vos appareils.

Prix lors du test

$49.99 (1 year, 5 devices), $104.99 subsequent years

Norton est l’un des services les plus réputés sur le marché des antivirus. La société a racheté ses rivaux, tels que Avira et BullGuard, et vient de fusionner avec Avast (qui possédait déjà AVG), ce qui en fait un mastodonte de la sécurité.

Cela devrait vous rassurer si vous envisagez Norton 360, d’une part parce qu’il est clair que l’entreprise se porte bien, mais aussi parce que les équipes réunies possèdent une grande expertise en matière de protection de données qui fera certainement de Norton 360 un service encore meilleur à l’avenir.

Non pas qu’il ne soit pas déjà excellent, il s’agit d’une offre complète qui peut protéger tous vos appareils contre les virus, surveiller le dark web à la recherche de vos données personnelles, masquer votre localisation (et votre adresse IP) grâce à son service VPN, vous aider à assurer la sécurité de vos enfants en ligne, gérer vos mots de passe et bien plus encore.

Pour le prix, vous bénéficiez d’un bon rapport qualité-prix et d’un antivirus de premier ordre.

Fonctionnalités

Norton 360 propose différents niveaux, en commençant par Standard, puis en devenant plus complet avec Deluxe, et en terminant avec Advanced.

Il existe également une option moins onéreuse et plus basique, AntiVirus Plus, mais elle ne fait pas partie de la gamme 360 à proprement parler.

En plus de proposer plus de fonctionnalités, le forfait Deluxe peut protéger jusqu’à cinq appareils et jusqu’à 10 pour Advanced.

Norton 360 est le seul à offrir en complément un espace de stockage en ligne pour les sauvegardes



Tous les antivirus fournissent la même protection antivirus de base et l’utilisation illimitée du VPN, ainsi qu’un gestionnaire de mots de passe et la surveillance du dark web.

Norton 360 est le seul à offrir en complément un espace de stockage en ligne pour les sauvegardes, et vous obtenez plus d’espace de stockage à chaque niveau : 25 Go, 50 Go et 75 Go respectivement.

Les deux premiers niveaux comportent un système de contrôle parental de Norton, et seul Advanced vous aide à la restauration d’identité.

Norton propose de nombreuses autres fonctionnalités, notamment la protection à l’accès de webcams, des outils d’accélération et de nettoyage, un outil de mise à jour automatique des applications, un pare-feu intelligent pour Windows et macOS, ainsi que le filtrage des SMS et la protection des calendriers sur les appareils mobiles.

Applications

Norton 360 possède une interface relativement élégante et facile à utiliser sur tous les appareils qu’il prend en charge.

Une bonne protection Web est essentielle de nos jours, et Norton offre une couverture étendue



My Norton est le “visage” de la suite sur Windows et macOS. Il s’agit d’un tableau de bord qui vous donne un aperçu de l’état des principales fonctionnalités disponibles, de sorte qu’il est évident qu’elles sont configurées et activées ou non.

Jim Martin / Foundry

Réparer maintenant et Activer facilitent la gestion des fonctionnalités qui sont inactives. La plupart seront à configurer lors de l’installation ; il est agréable que la sauvegarde cloud soit activée d’un simple clic, bien qu’elle protège les dossiers courants tels que Documents. Si vous souhaitez que d’autres dossiers soient enregitrés vous devrez les ajouter à la liste.

Jim Martin / Foundry

Une bonne protection Web est essentielle de nos jours, et Norton en propose beaucoup. La protection de la confidentialité en ligne, par exemple, empêche les logiciels malveillants d’exploiter les vulnérabilités connues, et les sites sont signalés par leur réputation dans les résultats de recherche. Les téléchargements sur le Web sont également analysés et, après leur examen, un rapport sur leur sécurité s’affiche.

Le seul hic, c’est qu’il vous demande d’installer quatre extensions dans chaque navigateur Web que vous utilisez : Norton Home Page, Norton Safe Search, Norton Safe Web et Password Manager.

Home Page et Safe Search peuvent être ignorées sans risque, car elles remplacent votre moteur de recherche standard par une version de Yahoo ou Ask.com portant la marque Norton. Nous vous conseillons d’activer Safe Web, qui fait apparaître une coche verte rassurante à côté des résultats de recherche de votre fournisseur préféré.

Jim Martin / Foundry

Une fois que vous avez exécuté une première analyse et que vous avez reçu le feu vert, vous pouvez fermer l’application et la laisser agir en arrière-plan. Vous verrez des messages jaune évidents lorsque le logiciel pense que vous devriez être averti de quelque chose, comme le fait que votre stockage cloud a atteint sa limite ou que certaines de vos informations personnelles ont été trouvées sur le dark web.

Sur ce dernier point, Norton 360 ne fait pas aussi bien que McAfee. Il peut vous indiquer que certains détails ont été exposés lors d’une violation de données, y compris l’adresse mail, toutefois il ne vous dira pas quel mot de passe ou toute autre donnée a été trouvé, seulement le type de données qui ont pu être divulguées.

Jim Martin / Foundry

Bien qu’il y ait des conseils sur ce qu’il faut faire ensuite, il n’est pas possible de se faire une idée complète de l’ampleur de la fuite. Vous devrez vous connecter manuellement au service compromis et changer votre mot de passe.

Toutefois, si vous avez recours à un gestionnaire de mots de passe inclus, celui-ci peut tenter de modifier automatiquement les mots de passe de certains comptes.

Pour en revenir à My.Norton.com, il existe également un portail web où vous connecter et obtenir une vue d’ensemble de votre compte, de tous les appareils protégés par votre abonnement ainsi que de la gestion de cet abonnement.

Jim Martin / Foundry

Le portail vous permet aussi de consulter vos fichiers sauvegardés (et de rechercher et télécharger des fichiers spécifiques), de vérifier la surveillance du dark web, de gérer le contrôle parental et d’afficher un rapport de protection pour les appareils Android et Windows.

Jim Martin / Foundry

Norton propose le plus grand nombre de fonctionnalités pour Windows. SafeCam est réservée aux utilisateurs de Windows, elle sert à surveiller les programmes demadant à utiliser la webcam de votre appareil et vous alerte pour que vous puissiez bloquer ces tentatives si nécessaire. Elle permet aussi aux programmes réputés fiables d’accéder à la caméra sans vous déranger.

Vous avez accès à des outils d’optimisation : Optimiser le disque, Nettoyer les fichiers et Gestionnaire de démarrage. Il ne s’agit pas vraiment de fonctions de sécurité, mais plutôt de bonus.

Le nettoyage de fichiers est utile car il libère l’espace occupé par les fichiers temporaires, le gestionnaire de démarrage utilise les données de la communauté pour vous indiquer les applications qui consomment beaucoup de ressources, afin que vous puissiez choisir celles à désactiver.

Enfin, Graphiques présente les principaux événements, notamment les détections de logiciels malveillants, les analyses et les alertes de sécurité, ainsi que l’utilisation des outils de performance.

Il convient également de mentionner le pare-feu intelligent, aussi réservé à Windows, qui en plus de bloquer les attaques externes (comme le pare-feu de Windows), surveille les applications et vous alerte s’il pense qu’elles abusent de votre connexion internet. Il exploite une base de données pour repérer les programmes dignes de confiance et leur permet d’utiliser la connexion sans vous déranger, mais il surveille de près les programmes inconnus.

La version macOS de Norton 360 comprend un pare-feu bidirectionnel, ainsi qu’un VPN, un gestionnaire de mots de passe et un outil de nettoyage qui libère de l’espace de stockage.

Applications Android et iPhone

Jim Martin / Foundry

Il y a quelques années, l’utilisation de Norton sur téléphone ou tablette impliquait l’installation de plusieurs applications distinctes. Malheureusement, c’est encore largement le cas, bien que le VPN fasse désormais partie de l’app principale Norton 360. Le gestionnaire de mots de passe, le contrôle d’identité et Norton Family sont toujours des applications distinctes.

Jim Martin / Foundry

Vous n’aurez peut-être pas besoin d’installer les quatre, en particulier Norton Identity si vous vous contentez de gérer la surveillance du dark web à partir d’un PC fixe ou portable.

Le gestionnaire de mots de passe est parfaitement efficace, il synchronise vos identifiants sur tous vos appareils, vous indique la force de vos mots de passe et vous propose de mettre à jour les mots de passe de certains sites web. Il vous suggère de mémoriser vos nouveaux identifiants lorsque vous visitez de nouveaux sites, et de les remplir automatiquement la prochaine fois que vous devrez vous connecter. Un champ “Notes” sert à l’ajout d’informations supplémentaires. La seule fonctionnalité notable manquante est la possibilité de partager des identifiants en toute sécurité avec d’autres personnes.

Cela va sans dire, mais sur les iPhone et les iPad, il n’y a pas d’antivirus en raison de la façon dont leur système est conçu.

Security vérifie que vous avez défini un code d’accès et vous avertit si une mise à jour d’iOS est disponible. Il identifie tout réseau Wi-Fi suspect et active automatiquement le VPN lorsque votre appareil se connecte à un réseau “compromis”.

Norton 360 peut filtrer les messages texte non sollicités et vous alerter de toute invitation à un calendrier contenant des liens à risque.

Jim Martin / Foundry

Safe Web vous met en garde des sites web potentiellement dangereux, mais cela nécessite que le VPN soit connecté en permanence. Il en va de même pour la fonction de blocage des traqueurs de publicité.

Si vous utilisez plutôt Android, vous disposez d’une application très similaire, mais cette fois avec une protection en temps réel contre les logiciels malveillants. Norton ne vérifie pas seulement les applications lorsque vous les installez, mais aussi lorsqu’elles se lancent, vous obtenez ainsi une meilleure protection que certains antivirus Android.

Comme sur iOS, l’écran d’accueil est divisé en trois parties : Sécurité, Identité et Vie privée. La première de ces rubriques n’est pas seulement un antivirus puisqu’elle comprend également une protection de la navigation sur le web, une protection Wi-Fi et SMS (similaire à ce que vous obtenez sur iOS) et Device Security qui contrôle des éléments comme les mises à jour logicielles que vous devriez probablement installer et les paramètres risqués tels que l’activation du mode développeur.

Norton ne vérifie pas seulement les applications lorsque vous les installez, mais aussi lorsqu’elles se lancent, offrant ainsi une meilleure protection que certains antivirus Android



L’App Advisor, très pratique, examine les applications installées, vous informe des problèmes rencontrés et met en évidence celles qui utilisent beaucoup de données. Il vous donne aussi une note de sécurité pour les applications du Google Play Store, ce qui vous permet de décider de les installer ou non.

Comme sur iOS, si vous appuyez sur la section Identité, vous serez invité à installer LifeLock. Là encore, il est dommage qu’elle ne soit pas encore intégrée.

La section VPN met à disposition un peu plus de réglages que sur iOS, notamment le tunnel fractionné (la possibilité d’exécuter certaines applications en dehors de la connexion VPN protégée) et un kill switch.

Performances

L’antivirus Norton a toujours été performant au fil des ans et constitue une défense fiable contre tous les types de logiciels malveillants, y compris les ransomware.

Selon le dernier rapport Windows d’AV-Test, il a obtenu des notes parfaites pour la protection et la convivialité et n’a perdu qu’un demi-point pour les performances, car il a été constaté que les applications s’installaient plus lentement que celles de ses concurrents.

Cependant, cela n’a pas posé de problème sur Android, où il a obtenu les meilleures notes dans toutes les catégories, tout comme sur macOS. Il a également passé avec succès les tests de SE Labs, ce qui lui a permis d’obtenir la meilleure note avec plusieurs de ses concurrents.

Jim Martin / Foundry

Comme si cela ne suffisait pas, Norton promet une “garantie à 100 %” que tout virus s’introduisant sur votre appareil sera supprimé par ses propres experts. Et s’ils n’y parviennent pas, vous êtes remboursé. Notez toutefois que cette garantie ne s’applique désormais que si vous avez activé le renouvellement automatique de votre abonnement.

L’app Windows est discrète et ne comporte que peu de fenêtres contextuelles. De temps en temps, vous verrez un message indiquant que l’analyse en arrière-plan est terminée.

Toutefois, comme elle s’exécute lorsque vous n’utilisez pas votre ordinateur, elle n’est guère intrusive. En fait, l’une des seules fois où vous êtes assuré de voir une fenêtre contextuelle, c’est lorsque Norton analyse des fichiers téléchargés pour vous, ce qui est une bonne chose.

Norton Secure VPN

Auparavant, nous n’étions pas très impressionnés par le service VPN de Norton, mais nous admettions que puisqu’il ne vous coûtait rien de plus, vous pouviez l’utiliser pour renforcer la sécurité et la confidentialité en ligne.

Aujourd’hui, il s’agit d’une proposition beaucoup plus convaincante. Vous pouvez désormais choisir une région à laquelle vous connecter (il y en a 29) et il a réussi à débloquer Netflix, HBO Max, Disney+ et BBC iPlayer aux États-Unis, ce qui est une surprise inattendue.

Toutefois, il s’agissait de l’application Windows. Pour une raison quelconque, il n’a pas débloqué Netflix sur iOS.

Jim Martin



Il n’y a pas de limite de bande passante, vous pouvez donc utiliser le VPN autant que vous le souhaitez, mais il ne propose pas d’applications pour les appareils de streaming, donc pour l’utiliser sur un Amazon Fire TV Stick, par exemple, vous devrez passer par quelques étapes pour installer le fichier .apk Android.

Nenmoins, sachez que Norton a ajouté la prise en charge de WireGuard, ainsi qu’un kill switch et un split tunnelling. Cela signifie que, bien qu’il ne soit pas au même niveau que NordVPN, il ajoute vraiment de la valeur à Norton 360.

Norton Family/Le Contrôle parental

Si vous avez des enfants ou des adolescents, vous vous efforcez sans doute déjà de limiter le temps qu’ils passent devant l’écran.

Google et Apple proposent des fonctions gratuites intéressantes pour les parents, mais elles ne fonctionnent que sur leurs propres plateformes. Il n’est donc pas possible de contrôler le temps d’écran total et d’autres éléments sur plusieurs appareils.

Norton Family le peut, mais contrairement aux meilleurs logiciels de contrôle parental tels que Qustodio, Family ne permet pas de fixer une limite de temps globale. Chaque appareil a sa propre allocation, donc si votre enfant utilise tout le temps alloué à son téléphone Android, il peut simplement prendre son iPad et continuer.

Bien entendu, il existe d’autres fonctionnalités, notamment le suivi de la localisation, un filtrage Web décent et la possibilité d’avertir simplement les enfants plus âgés tout en les autorisant à visiter des sites. Il existe également la fonction Mode Ecole qui bloque les jeux et autres distractions lorsque les enfants doivent se concentrer.

Si vous avez beaucoup d’appareils à surveiller et à restreindre, Family en contrôlera un nombre illimité, ce qui est relativement inhabituel pour un logiciel de contrôle parental, et vous obtiendrez le même ensemble de fonctionnalités que ceux qui s’abonnent à Family seul.

La plus grande limite est qu’il n’y a pas de support pour les Mac.

Prix et disponibilité

Norton 360 Deluxe, la version qui protège 5 appareils, coûte officiellement 94,99 €, mais une réduction importante est disponible pour la première année, ce qui ramène le coût à 34,99 €. N’oubliez pas qu’elle comprend 50 Go de stockage cloud, ce que les concurrents n’offrent tout simplement pas.

Vous pouvez gérer facilement vos paramètres de renouvellement sur le portail Web My Norton, où il est possible d’activer l’authentification à deux facteurs pour protéger votre compte.

Si vous laissez votre abonnement expirer, il y a de fortes chances que vous receviez une offre de renouvellement moins chère que les prix complets indiqués ci-dessus.

Conclusion

Avec tant de fonctionnalités, dont la plupart sont réellement utiles, il est facile de recommander Norton 360 Deluxe à tous ceux qui ont jusqu’à cinq appareils à protéger.

Il pourrait aussi vous éviter d’avoir à souscrire plusieurs abonnements, car le service VPN est meilleur que ce à quoi on pouvait s’attendre. Le gestionnaire de mots de passe est également efficace.

Comme toujours, la protection contre les logiciels malveillants est de premier ordre, et la sauvegarde cloud n’a pas encore été égalée par les rivaux de Norton. Cela offre une protection supplémentaire pour vos fichiers importants, même s’il est dommage qu’elle ne soit toujours disponible que pour Windows.

S’il y a un point faible, c’est bien Norton Family. Il est plutôt bon, mais nous aimerions pouvoir définir une seule limite de temps pour tous les appareils.

La protection de l’identité est également assez bonne, mais il faut comprendre que dans 360 Deluxe, il s’agit simplement d’un service de notification. Si vous souhaitez une protection complète contre le vol d’identité (avec assurance), il vous faut 360 Select, qui n’est disponible qu’aux États-Unis.

Adaptation du test réalisé par Jim Martin et publié sur Tech Advisor de langue anglaise.