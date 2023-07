Apple vend actuellement deux gammes d’ordinateurs portables : le MacBook Pro (qui existe actuellement en 13, 14 et 16 pouces) et le MacBook Air (de 13 pouces, 13,6 pouces et nouvellement de 15 pouces).

Dans cet article, nous nous intéressons aux ordinateurs portables Mac qui conviennent le mieux à une utilisation standard : loisirs, études et télétravail. Les modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces équipés de puces M2 Pro ou M2 Mac sont plus adaptés aux utilisateurs professionnels et leur prix est bien plus élevé, c’est pourquoi nous ne les inclurons pas ici.

Nous prendrons en compte les ordinateurs portables Mac suivants, dotés de caractéristiques similaires :

MacBook Air 13,3 pouces, M1, 2020

MacBook Air 13,6 pouces, M2, juillet 2022

MacBook Pro 13,3 pouces, M2, juin 2022

MacBook Air 15 pouces, M2, juin 2023

Nous avons inclus le MacBook Air M1, mais seulement en passant : il aura trois ans en novembre et, bien que son prix soit toujours de 1 199,00 €, le prix du MacBook Air M2, bien meilleur, ne coûte que 100 € supplémentaires, de sorte que notre conseil serait de payer un peu plus pour obtenir un bien meilleur appareil.

Par ailleurs, nous comparons les MacBook Air M1 et M2, ainsi que les Air 15 pouces et les Pro 14 pouces. Nous faisons de même avec le Air à 8 cœurs et le Air à 10 cœurs.

Voici les trois ordinateurs portables Mac qui retiennent notre attention. Nous analysons leur design, leurs caractéristiques techniques, leurs écrans, leur prix et d’autres caractéristiques.

Leur design

Lorsque Apple a dévoilé le nouveau design du MacBook Air en juin 2022, on aurait pu penser qu’il s’agissait d’un MacBook Pro. Le bord effilé qui avait fait la réputation du Air avait disparu au profit d’un design davantage uniforme. Mais placé à côté du Pro 13 pouces, les différences sont évidentes. En effet, le Air est toujours plus fin, quoique légèrement, mais il est aussi un tantinet plus grand grâce à l’écran.

En regardant l’écran, vous remarquerez une autre différence flagrante, le MacBook Air est doté d’une encoche (que l’on retrouve également sur les Pro 14 et 16 pouces et sur les iPhone), ce qui n’est pas le cas du modèle de 13 pouces. Cette encoche permet d’agrandir l’écran et de loger une caméra FaceTime de bien meilleure qualité, même si certaines personnes n’aiment pas cette encoche.

Si vous regrettez ce design effilé qui rendait le MacBook Air immédiatement identifiable, sachez qu’il est toujours disponible chez la version M1 du Air.

Une autre différence notable est que le MacBook Pro 13 pouces est le seul ordinateur portable Mac intégrant la barre tactile. Apple a retiré la Touch Bar des modèles Pro 14 pouces et 16 pouces avec les modèles 2021. Les trois MacBook sont dotés du même clavier Magic Keyboard avec un mécanisme à ciseaux pour une meilleure stabilité des touches, il remplace le papillon. Tous les modèles sont dotés d’un capteur Touch ID et d’un pavé tactile Force Touch.

Le MacBook Pro 13 pouces est le seul Mac à être encore équipé du Touch Pad Apple



Grâce à la refonte complète de 2022, le MacBook Air a gagné de nombreuses fonctionnalités dont le Pro 13 pouces est dépourvu. Le plus important est que le Air 2022 dispose d’un écran plus grand de 13,6 pouces avec des bords davantage fluets, tandis que le Pro 13 pouces dispose d’un ancien écran de 13,3 pouces (identique à celui du Air M1).

Si un écran de 13,6 pouces n’est pas assez grand pour vous, Apple a ajouté un MacBook Air de 15,3 pouces à la gamme en juin 2023. Ce modèle a une apparence similaire au Air 13,6 pouces et partage (en grande partie) les mêmes caractéristiques techniques.

Leurs dimensions

Comme son nom l’indique, le MacBook Air pèse un peu moins que le MacBook Pro. Lorsqu’il a été lancé en 2008, il était l’ordinateur portable le plus léger d’Apple, mais au fil des ans, le poids du Pro a également diminué, de sorte que l’écart est beaucoup moins important aujourd’hui :

M2, 15 pouces MacBook Air : 1,51 kg

M2, 13 pouces MacBook Air : 1,24 kg

M2, 13 pouces MacBook Pro : 1,4 kg

M1, 13 pouces MacBook Air : 1,29 kg

Suite à son renouvellement, le Air 2022 est en fait légèrement plus grand que le Pro 13 pouces, soit 13,6 pouces. Le Air M1 est de taille identique au Pro 13 pouces.

M2, 15 pouces MacBoook Air : 34,04 x 23,76 x 1,15 cm

M2, 13 pouces MacBook Air : 30,41 x 21,5 x 1,13 cm

M2, 13 pouces MacBook Pro : 30,41 x 21,24 x 1,56 cm

M1, 13 pouces MacBook Air : 30,41 x 21,24 x 1,61 cm

Leurs couleurs

La couleur aussi distingue les MacBook. Le Air 2022 de 13 pouces et celui de 2023 de 15 pouces sont proposés dans quatre couleurs : Minuit (bleu foncé), Lumière stellaire (or), Gris sidéral et Argent. Le MacBook Pro, lui, est décliné uniquement dans les couleurs Argent et Gris sidéral. Le M1 n’est pas disponible en Lumière stellaire.

MacBook Air de 15 pouces (2023) Dominic Preston / Foundry

Leur écran

Du fait que l’écran du MacBook Air 2022 ait une diagonale de 13,6 pouces au lieu de 13,3, il offre un peu plus de pixels que son prédécesseur :

M2, 15 pouces, MacBook Air : 15,3 pouces en diagonale, 2 880 x 1 864 pixels

M2, 13 pouces, MacBook Air : 13,6 pouces en diagonale, 2 560 x 1 664 pixels

M2, 13 pouces, MacBook Pro : 13,3 pouces en diagonale, 2 560 x 1 600 pixels

M1, 13 pouces, MacBook Air : 13,3 pouces en diagonale, 2 560 x 1 600 pixels

Quand Apple a mis à jour le Air 13 pouces en 2022, elle a apporté des modifications à la qualité de l’écran. Ainsi, il peut atteindre une luminosité de 500 nits, contre 400 pour l’ancien modèle. Le Pro 13 pouces offre également une luminosité de 500 nits, tout comme le MacBook Air 15 pouces.

Apple utilise le terme marketing Liquid Retina pour les nouveaux MacBook Air, mais il semble que ce terme se réfère uniquement aux coins arrondis. Ces écrans ne sont pas comparables aux Liquid Retina XDR des Pro 14 et 16 pouces, qui bénéficient de la technologie Pro Motion permettant d’atteindre un taux de rafraîchissement de 120Hz pour une expérience visuelle plus fluide.

Ces Pro ont une luminosité de 1 000 nits, des noirs davantage profonds et des couleurs plus vives.

IDG

Leurs caractéristiques techniques

Apple a mis à jour toute sa gamme d’ordinateurs portables pour qu’ils fonctionnent avec sa propre puce.

Le processeur M1 est arrivé en novembre 2020, puis s’en est suivi le M1 Pro et le M1 Max en octobre 2021, et le M2 a débarqué chez le MacBook Air 2022 et le MacBook Pro 13 pouces, en 2022. En janvier 2023, les M2 Pro et M2 Max sont arrivés sur les grands MacBook Pro.

Voici la fiche technique simplifiée de chaque modèle :

MacBook Air, 13,3 pouces, M1 (2020)

CPU 8 cœurs, dont 4 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité

GPU à 7 cœurs

Moteur neuronal à 16 cœurs

Mémoire unifiée de 8 Go (jusqu’à 16 Go)

SSD à partir de 256 Go

MacBook Air, 13,6 pouces, M2 (2022)

CPU 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité

GPU à 8 cœurs

Moteur neuronal à 16 cœurs

Mémoire unifiée de 8 Go (jusqu’à 24 Go)

SSD de 256 Go

MacBook Air, 13,6 pouces, M2 (2022)*

CPU 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité

GPU à 10 cœurs

Moteur neuronal à 16 cœurs

Mémoire unifiée de 8 Go (jusqu’à 24 Go)

SSD de 512 Go

MacBook Air, 15 pouces, M2 (2023)

CPU à 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité.

GPU à 10 cœurs

Moteur neuronal à 16 cœurs

Mémoire unifiée de 8 Go (jusqu’à 24 Go)

SSD de 256 Go

MacBook Air, 15 pouces, M2 (2023)

CPU à 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité.

GPU à 10 cœurs

Moteur neuronal à 16 cœurs

Mémoire unifiée de 8 Go (jusqu’à 24 Go)

SSD de 512 Go

MacBook Pro, 13 pouces, M2 (2022)

CPU 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité

GPU à 10 cœurs

Moteur neuronal à 16 cœurs

Mémoire unifiée de 8 Go (jusqu’à 24 Go)

SSD de 256 Go

MacBook Pro 13 pouces, M2 (2022)**

CPU 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité

GPU à 10 cœurs

Moteur neuronal à 16 cœurs

Mémoire unifiée de 8 Go (jusqu’à 24 Go)

SSD de 512 Go

Le plus cher des Air 13 pouces (1 649 €) a une fiche technique identique au MacBook Pro** mais il est plus coûteux (1 599 €). Vous pouvez donc vous attendre à ce que les tests de performances soient similaires pour ces deux modèles, mais c’est sans compter que d’autres facteurs ralentissent un peu le MacBook Air, car davantage compact et sans ventilateur. Sa capacité à gérer la chaleur perd en efficacité, il peut donc ralentir en cas de forte sollicitation.

Foundry

CPU

Le MacBook Air 2022 et le MacBook Pro 13 pouces fonctionnent tous deux avec la puce M2, tout comme le Air 15 pouces. À l’instar de la M1, qui équipe encore le MacBook Air d’entrée de gamme, la M2 comporte huit cœurs de processeur, dont quatre sont des cœurs à haute performance et quatre des cœurs à haute efficacité.

Il s’agit là d’un avantage de la conception de la puce d’Apple : lorsque les cœurs de processeur à haute efficacité sont occupés à sauvegarder sur iCloud ou à synchroniser des photos, les cœurs à haute performance restent disponibles pour des opérations plus intensives. La M2 est supérieur à la M1 parce que cette fois-ci, les cœurs de performance plus rapides sont associés à un cache plus important, tandis que les cœurs d’efficacité bénéficient de gains de performance encore plus hauts, selon Apple. On pourrait donc croire que le processeur est le même, mais ce n’est pas le cas.

Dans nos benchmarks CPU Geekbench 5, nous avons constaté que les performances maximales du MacBook Air M2 étaient comparables à celles du Pro M2, et légèrement supérieures à celles du M1. Toutefois, elle n’est pas à la hauteur des M2 Pro et Max, haut de gamme.

Les tests Cinebench R23 montrent les différences entre le Pro M2 et le Air. Ce dernier est 15 % plus rapide que le modèle M1, mais 10 % plus lent que le Pro M2.

Carte graphique

L’autre différence clé entre tous les portables Mac proposés concerne le nombre de cœurs graphiques. Le MacBook Air d’entrée de gamme a une puce M1 moins puissante, avec sept cœurs graphiques par rapport aux huit ou dix cœurs graphiques des MacBook Air M2.

Le nombre de cœurs graphiques peut être un élément clé dans votre prise de décision. Si vous pensez que vous aurez besoin d’un cœur graphique supplémentaire, alors le Air le plus cher pourrait mieux vous convenir. Toutefois, la version MacBook Pro avec GPU à 10 cœurs pourrait être encore mieux…

Le MacBook Pro est un meilleur choix pour les opérations graphiques intensives que le MacBook Air car il intègre également un ventilateur pour le refroidissement, en conséquence, vous serez en mesure de le solliciter si besoin est.

Le MacBook Air, quant à lui, conviendra parfaitement pour des tâches de bases, puisque étant dénué de ventilateur, vous risquez de devoir ralentir les choses pour qu’il ne surchauffe pas.

Les benchmarks Geekbench 5 Compute ont montré que les scores du MacBook Air M2 avec GPU à 10 cœurs étaient en ligne avec ceux du MacBook Pro M2 et presque 60 % plus rapides que le MacBook Air M1 (avec 7 cœurs de GPU), et environ 40 % plus véloce que le M1 avec 8 cœurs de GPU.

Le MacBook Air n’a jamais été un ordinateur portable pour les jeux, et l’ajout de la M2 n’y change rien. Mais il est intéressant de voir à quel point il est meilleur que le M1 pour les jeux haut de gamme.

RAM

Tous les MacBook M1 (Pro et Air) disposent de 8 Go de RAM dans leur configuration de base. La puce M2 offre une mise à niveau vers 24 Go, tandis que la M1 est limitée à 16 Go.

Vous pensez peut-être que 8 Go de RAM ne vous suffiront pas, mais il faut savoir que cette RAM, qu’Apple appelle mémoire unifiée, fait partie de la puce M2 (ou M1). Elle est donc accessible à la fois au CPU et au GPU, ce qui apporte des avantages au niveau des performances et signifie que les 8 Go de RAM de ces modèles ne sont pas vraiment comparables aux 8 Go d’un Mac à processeur Intel.

Si vous êtes inquiet, vous pouvez passer à 16 Go au moment de l’achat.

Si vous pensez avoir besoin de plus de 24 Go de mémoire, vous devriez opter pour le M2 Pro (avec 16 Go de mémoire unifiée en version de base, mais qui est proposé avec 32 Go de RAM aussi), ou pour le M2 Max (qui peut monter à 64 Go ou à 96 Go).

Stockage

Le Air et le Pro 13 pouces sont tous deux dotés d’une capacité de stockage de 256 Go en entrée de gamme, avec un modèle supplémentaire de 512 Go. Vous pouvez également ajouter un SSD plus important à l’achat, mais les MacBook Air et Pro M1 sont plafonnés à 2 To.

Le SSD de 256 Go du Air M2 d’entrée de gamme suscite quelques inquiétudes, car il serait jusqu’à 50 % plus lent en lecture et 30 % en écriture. Nous avons constaté que ces observations étaient vraies lorsque nous avons effectué notre propre série de tests à l’aide du Blackmagic Disk Speed Test.

La vitesse de lecture du Air 256 Go était 47,9 % plus lente que celle du MacBook Air 1 To que nous avons également testé. Les vitesses d’écriture sont quant à elles inférieures de 50,2 %, ce qui est bien pire que prévu. Malheureusement, le Air d’entrée de gamme était également beaucoup plus mou que le modèle 2020.

Leur autonomie et chargement

En ce qui concerne l’autonomie, rien n’a changé depuis les Mac M1, mais ces Mac sont toujours à mille lieux du processeur Intel. Selon Apple, les MacBook Air M1 et M2 ont une autonomie de 18 heures, tandis que le MacBook Pro 13 pouces en a une de 20 heures. L’autonomie de 10 heures du MacBook Pro 13 pouces à 2,0 GHz, qui a été abandonné, semble donc déplorable.

Lors de nos propres tests, la batterie du MacBook Air 1″,6 pouces a tenu 17,5 heures, devançant le Air M1 et le Pro M2 de près d’une heure et demie. Le Air 15 pouces a tenu 19 heures, ce qui est encore mieux.

Dans le cadre d’une utilisation quotidienne, l’autonomie est tout aussi excellente. Il est étrange d’ouvrir son ordinateur portable, de travailler pendant 20 minutes et de constater que le pourcentage de la batterie n’a pas changé d’un iota, mais c’est ainsi avec le silicium d’Apple. Il est évident que l’autonomie varie en fonction de ce que vous faites.

Il n’y a pas que l’autonomie qui soit meilleure sur le MacBook Air. Apple a amélioré la vitesse de chargement si vous utilisez un bon adaptateur d’alimentation USB-C. Un standard de 35W à double port (fourni avec tous les modèles Air, à l’exception du modèle d’entrée de gamme) permet d’obtenir une charge de 10 % en 10 minutes (30 % en 30 minutes). L’adaptateur USB-C 61W d’Apple fait passer ce taux à 72 % de charge en 30 minutes.

Leurs ports

Au fil des années, nous avons eu l’impression que Apple s’est donné pour mission de supprimer les ports des Mac afin d’affiner plus leur design. Cela a été un inconvénient pour beaucoup, bien que généralement, vous pouvez simplement brancher un adaptateur ou un dock pour ajouter les ports vous manquant.

Avec l’arrivée du MacBook Air 2022, Apple a ajouté un port de charge MagSafe, ce qui signifie que ces deux ports USB sont toujours libres lorsque vous chargez. Le MacBook Pro 13 pouces et l’ancien MacBook Air n’ont que deux ports USB 4 et deux ports USB/Thunderbolt, dont l’un sera donc également utilisé pour la recharge.

IDG

Si vous estimez avoir besoin de plus de ports, les Pro 14 pouces et 16 pouces disposent d’un certain nombre de ports, notamment trois ports Thunderbolt 4 (USB-C), un port HDMI et un emplacement pour carte SDXC. Sachez que l’USB 4 devrait pouvoir offrir un débit de 40 Gbit/s, ce que propose déjà le Thunderbolt 3, l’USB-C fourni un débit de 10 à 20 Gbit/s.

Leurs capacités audio et photo

Le Air 15 pouces présente un autre avantage par rapport au 13,6 pouces puisqu’il est équipé d’un système audio à six haut-parleurs avec woofers à réduction de force, contre un système audio à quatre haut-parleurs. Le Pro M2 et le Air M1 ne disposent que de haut-parleurs stéréo. Sinon, tous les ordinateurs portables Mac ont une prise casque de 3,5 mm.

Les nouveaux M2 MacBook Air sont équipés d’une caméra FaceTime 1080p davantage performante. Les Air et Pro M1 n’ont que de caméras FaceTime 720p, ce qui n’est vraiment pas suffisant à notre époque.

Leur prix

Indépendamment des caractéristiques, l’achat d’un MacBook Air ou d’un MacBook Pro peut se résumer à une question de prix. Si vous souhaitez le moins cher alors le MacBook Air M1 est le vainqueur incontesté. Néanmoins, le prix du Air M2 n’est que 100 € plus élevé, si vous pouvez vous permettre ceci, alors foncez.

Nous vous recommandons également de consulter le Refurbished Store d’Apple pour voir si vous pouvez obtenir un MacBook à prix réduit, en particulier si vous recherchez un modèle Intel, bien que de temps en temps nous ayons vu Apple vendre des modèles M1 pour moins cher via cette boutique.

Ci-dessous, retrouvez le prix de chaque modèle.

Prix du MacBook Air

Le MacBook Air est disponible en 3 configurations par défaut :

M1 avec CPU 8 cœurs et GPU 7 cœurs, RAM 8 Go, SSD 256 Go : dès 1 199 €.

M2, 13,6 pouces, avec CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs, RAM 8 Go, SSD 256 Go : dès 1 299 €.

M2, 13,6 pouces, avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, RAM 8 Go, SSD 512 Go : dès 1 649 €.

M2, 15 pouces, avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, RAM 8 Go, SSD 256 Go : dès 1 599 €.

M2, 15 pouces, avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, RAM 8 Go, SSD 512 Go : dès 1 829 €.

Prix des MacBook Pro 13 pouces

Il y a deux versions du 13 pouces du MacBook Pro vendues par Apple :

M2 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, RAM 8 Go, SSD 256 Go : 1 599 €.

M2 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, RAM 8 Go, SSD 512 Go : 1 829 €.

Vous pouvez aussi choisir sa version de RAM à 16 Go au moment de l’achat, et opter pour un SSD plus généreux.

$1299

Notre recommandation d’achat

Si le prix est le facteur le plus important dans votre décision, le MacBook Air M1 peut sembler être la meilleure option, mais le modèle d’entrée de gamme M2 ne coûte pas beaucoup plus cher et dispose d’une série de nouvelles fonctionnalités, notamment un écran plus grand et une meilleure caméra FaceTime.

Le MacBook Pro dispose toutefois une meilleure autonomie et un système de refroidissement. Toutefois, si vous avez vraiment besoin d’une puissance maximale, vous devriez envisager le MacBook Pro 14 pouces ou le Pro 16 pouces. Ces MacBook offrent plus de cœurs graphiques et prennent en charge davantage de mémoire vive. Ils offrent également un grand nombre de ports.

En dehors de ces avantages, le MacBook Pro M2 n’a pas grand-chose à offrir, si ce n’est la Touch Bar, qui n’est pas vraiment un avantage à notre avis.

Si vous souhaitez un écran plus grand, le MacBook Air vous le propose sous la forme d’un écran de 13,6 pouces ou de 15 pouces. Ce dernier offre enfin aux utilisateurs de Mac une option pour un grand écran.

Sur cette base, le MacBook Air M2 est notre grand gagnant, votre seule décision étant de savoir si vous avez besoin du grand écran.

