Utilizar superlativos como parte del nombre de tu empresa es una estrategia audaz, especialmente cuando ese nombre es FastestVPN (“VPN más rápido”). Cuando probamos el servicio por última vez, a finales de 2022, el producto no nos impresionó.

No obstante, siete meses después, la compañía se puso en contacto con nosotros para decirnos que se habían esforzado mucho para mejorar los aspectos que habíamos criticado. En primer lugar, consiguieron una auditoría independiente que comprobó que efectivamente usan una política sin registros. Por otro lado, lanzaron el protocolo WireGuard para conseguir velocidades más rápidas.

Así pues, ¿hacen todas estas mejoras que FastestVPN merezca la pena?

En pocas palabras, sí. Aunque este servicio VPN no puede competir con los mejores (como NordVPN), en términos generales sí que es lo suficientemente bueno como para que pueda ser una opción atractiva para algunos y algunas.

Lo más atractivo sigue siendo el precio. FastestVPN es una de las pocas conexiones VPN que ofrece una suscripción de por vida. Ahora, es el doble de caro que antes, pero los 40 dólares (aprox. 37 € / MXN$715) que piden por él sigue siendo una ganga. Es menos de lo que muchos rivales piden por un solo año.

Sí, una suscripción de por vida es lo que te imaginas: pagas una sola vez y puedes usar el servicio para siempre.

Puede que suene a timo, pero no lo es. Obviamente, no hay ningún tipo de garantía que asegure que la compañía va a seguir ofreciendo el servicio dentro de diez años, pero a este precio, habrá merecido la pena.

Bueno, merecerá la pena si FastestVPN ofrece lo que necesitas. Para descubrirlo, sigue leyendo.

FastestVPN es una de las pocas conexiones VPN que ofrece una suscripción de por vida”

Funciones

Servidores en 39 países

Doble VPN (tres opciones)

6 servidores P2P

Servidores optimizados para streaming en 7 países

FastestVPN tiene un número relativamente pequeño de servidores en comparación con los grandes operadores como NordVPN, CyberGhost y otros.

Hay 100 servidores repartidos en 39 países y 55 ubicaciones. 10 de ellos están en varios estados de Estados Unidos, muchos otros en Suecia, Países Bajos, Suiza y un único servidor en muchos otros países. El Reino Unido y Japón tienen dos cada uno.

Hay un servidor en India, pero está marcado como virtual. Las leyes de la India obligan ahora a las VPN a registrar los datos de los usuarios, por lo que muchos servicios de VPN han retirado sus servidores indios y solo ofrecen ubicaciones indias virtuales, si es que las ofrecen. FastestVPN nos dijo que el servidor de la India se encuentra en realidad en las Islas Caimán, donde la empresa tiene su sede.

La función P2P solo es compatible en algunos servidores (Finlandia, Portugal y Alemania), mientras que hay siete servidores optimizados para el streaming en Corea, Japón, India, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Italia.

Jim Martin / Foundry

D-VPN significa doble VPN. Y eso, por si aún no lo sabes, significa que dirige tu conexión a través de dos servidores VPN en lugar de uno, añadiendo una capa de protección más. Sin embargo, actualmente solo hay tres opciones: Francia a través de Reino Unido, Alemania a través de España y Reino Unido a través de Estados Unidos.

El mayor inconveniente de tener un número reducido de servidores es el riesgo de que se sobrecarguen. Y como las aplicaciones no indican lo llena u ocupada que está cada ubicación, solo sabrás que hay un problema cuando tengas velocidades de conexión lentas.

Con otros servicios VPN que tienen muchos servidores en cada ubicación, hay menos posibilidades de que esto ocurra.

Aplicaciones

FastestVPN ofrece aplicaciones para Windows, Mac, Android y iOS. Enumera muchos más dispositivos, como Apple TV, Roku y consolas de juegos, pero esa compatibilidad solo es posible si puedes configurar tu router para usar una VPN, lo que también significa que todos tus dispositivos domésticos funcionan a través de la VPN, algo que no querrá hacer la mayoría de la gente y que no todos los routers admiten.

Jim Martin / Foundry

La aplicación de Amazon Firestick no está disponible en la tienda de aplicaciones del dispositivo, lo que resulta molesto. Tendrás que cargar el APK de Android instalando primero la aplicación Downloader. Es un inconveniente y algo que no tienes que hacer con NordVPN, Surfshark y otras VPN.

Hay soporte para varias distribuciones de Linux, pero solo a través de la línea de comandos: no hay interfaz gráfica.

La aplicación de Amazon Firestick no está disponible en la tienda de aplicaciones del dispositivo, lo que resulta molesto”

También resulta algo engañoso llamar a las extensiones de Chrome y Firefox “VPN” porque en realidad son servicios proxy, no VPN.

La extensión de Firefox es un poco más clara en este sentido, pues en su descripción se llama a sí misma “FastestVPN Proxy – VPN gratuita para una experiencia de Internet sin restricciones y segura”. Ni es gratis, ni es una VPN.

La extensión de Chrome se llama FastestVPN Proxy para Chrome, pero la descripción dice, de forma engañosa, que “FastestVPN se basa en la tecnología VPN más avanzada para ofrecer una seguridad y un rendimiento inigualables”.

“Procedente de las Islas Caimán, puedes estar seguro de que tus actividades permanecerán anónimas. Esta extensión VPN de Chrome viene con una política de cero registros y mantiene su compromiso con la privacidad del usuario”, sigue.

Luego, se refiere a ella como “VPN” en muchas otras ocasiones. La mayoría de los usuarios asumirían que su actividad en Chrome tendría el mismo nivel de protección que utilizando la aplicación VPN, pero en realidad un servicio proxy no cifra todos los datos de la misma manera, y a veces ni siquiera lo hace.

Siempre nos decepciona ver servicios VPN que afirman poder hacer anónima tu actividad.

Las aplicaciones seleccionarán automáticamente el mejor protocolo por defecto, pero no menciona cuál está usando. Si quieres estar seguro de estar usando WireGuard, tendrás que seleccionarlo manualmente en los ajustes.

Todas las apps tienen un diseño similar (excepto Linux, claro), así que es fácil cambiar de dispositivo y usar una interfaz familiar.

Las aplicaciones para móviles son las que más se han desarrollado, aunque incluso ahora apenas están incorporando funciones que los rivales siempre han tenido en sus aplicaciones, como la posibilidad de añadir servidores favoritos.

Está bien que puedas pulsar prolongadamente sobre un país para ver ubicaciones específicas y que estas estén ordenadas por ping para que puedas pulsar sobre la primera para obtener lo que deberían ser las velocidades más rápidas.

Windows

La última vez que analizamos FastestVPN fue en noviembre de 2022, y encontramos bastantes problemas con la aplicación de Windows. Por suerte, muchos han sido solucionados y con el instalador ya no te salta una alerta diciendo que no tienes una firma digital válida.

Por mala suerte, lo que sí sigue apareciendo es una ventana emergente de Windows PowerShell cada vez que inicias la aplicación, que te pregunta si está bien que la aplicación haga cambios en tu sistema. Esto es otro aspecto que FastestVPN debería abordar, porque otras VPN no lo hacen e, incluso para las personas con más conocimientos técnicos, sigue siendo un mensaje preocupante que puede hacer que te sientas incómodo con lo que estás haciendo.

La aplicación dista mucho de ser la mejor, pero es bastante sencilla de usar y ahora tiene una pestaña de favoritos para los servidores a los que te conectas con regularidad.

Para añadir un favorito, pulsa el pequeño icono ininteligible que aparece junto al nombre del servidor. Fíjate bien y verás que es un corazón gris con una línea que lo atraviesa: se convierte en un corazón rojo cuando lo pulsas y el servidor aparece en la sección ‘Favoritos’.

A diferencia de las aplicaciones móviles, no puedes ver el ping de cada servidor, ni saber lo ocupado que está cada uno.

Jim Martin / Foundry

En general, no hay muchas funciones. El sitio web de la empresa dice que hay protección contra malware y bloqueo de anuncios, pero no verás ningún tipo de mención a ninguna de ellas en las aplicaciones, incluida la versión de Windows. Además, mientras utilizábamos el servicio, no pareció que bloqueara ningún anuncio.

En Windows, puedes hacer que la aplicación se inicie automáticamente y que se conecte, también automáticamente, a la VPN. No obstante, ningún ajuste te permitirá especificar a qué servidor debe conectarse, no hay conexión automática cuando el dispositivo se une a una red wifi desconocida o insegura, no hay túnel dividido y no hay el bloqueador de anuncios o rastreadores que muchos rivales tienen.

El kill switch, que está desactivado por defecto, es una casilla que puedes marcar o desmarcar: se activa o desactiva. Cuando se activa, aparece una ventana emergente para preguntarte si quieres volver a conectarte a la VPN o reanudar la conectividad a Internet.

Esta frase puede ser confusa, ya que esto último significa “usar Internet sin una VPN”, pero es mejor que no recibir ninguna notificación. Con otras VPN, te quedas sin acceso a Internet y sin saber por qué.

Jim Martin / Foundry

Aplicaciones para Android e iOS

Las dos aplicaciones utilizan una interfaz idéntica, pero como con todas las VPN, la versión de Android tiene una mayor cantidad de funciones. No muchas, eso sí. Tiene túnel dividido, lo que te permite elegir qué aplicaciones utilizan la VPN y cuáles no, y un kill switch.

En el iPhone, hay ‘Smart Tunneling’, que “habilita la protección VPN para dominios añadidos incluso cuando la aplicación no está abierta”. Tienes que añadir cada sitio web manualmente y no hay forma de elegir (como ocurre con el split tunnelling) qué apps usar con VPN y cuáles no.

Hay tres pestañas, con las mismas opciones en cada una.

Jim Martin / Foundry

La aplicación para iPhone es más difícil de usar. Su interfaz utiliza botones de retroceso y ventanas emergentes deslizantes, que hay que deslizar hacia abajo para volver atrás. El problema es que no siempre es obvio cuando se trata de una ventana emergente, lo que obliga a buscar un botón de retroceso inexistente.

No es la más elegante: parte del texto es muy pequeño y a veces se corta, por lo que no puedes ver, por ejemplo, qué servidor se utiliza para la conexión de doble VPN con Alemania.

Jim Martin / Foundry

Para ver los servidores individuales de un país, hay que mantener pulsado, lo que no es un gesto familiar para los usuarios de iPhone. Después, hay que hacer lo mismo en un servidor concreto para añadirlo como favorito.

Curiosamente, la lista de servidores favoritos está en la pantalla de tu cuenta, pero también puedes encontrarla en la parte inferior de la pantalla principal de servidores.

Algo que nos gusta de la aplicación para iPhone es que incorpora chat en directo y, a diferencia de la última vez que lo probamos, ahora funciona para que puedas hablar con un representante desde la propia aplicación. El único inconveniente es que no puedes volver a la aplicación para comprobar algo mientras el chat está abierto: si pulsas el botón de cerrar, el chat habrá terminado.

Privacidad y seguridad

Registrado en las Islas Caimán por sus favorables leyes de privacidad, la política de privacidad de FastestVPN asegura lo siguiente:

“No almacenamos sus registros de ninguna manera. Cualquier información o registro relacionado con tu historial de navegación -los sitios web que visitas, el contenido que descargas o transmites, tus destinos de tráfico o tus consultas DNS- se queda contigo y solo contigo”.

Así pues, se trata de una VPN sin registros, que es lo que cabría esperar.

Y hay más buenas noticias: el servicio ha sido auditado de forma independiente para demostrar que no registra tu actividad ni ningún otro dato. El informe solo está disponible para los suscriptores, lo cual es una pena, pero confirma que, en el momento en que se llevó a cabo la auditoría, FastestVPN no registraba los datos que dice que no registra.

La parte importante del informe dice lo siguiente:

“En las fechas de nuestra revisión, Altius IT no encontró ninguna evidencia de configuraciones del sistema y/o archivos de registro del sistema/servicio que, de forma independiente o colectiva, pudieran llevar a identificar a una persona específica y/o la actividad de la persona al utilizar el servicio FastestVPN”.

FastestVPN no especifica si los servidores son alquilados, o cómo los configuran. No obstante, la compañía nos confirmó que estos servidores solo solo se ejecutan en RAM, como los servidores de NordVPN y Surfshark.

Rendimiento

Cuando probamos FastestVPN por última vez, no había soporte para WireGuard. Ahora eso ha cambiado y algunos servidores se han actualizado a enlaces ascendentes de 10 Gbps. Naturalmente, queríamos comprobar si esto había cambiado algo.

A continuación, puedes ver los resultados de esas pruebas, realizadas con una conexión de fibra Gigabit en San Francisco, con las mismas velocidades tanto de subida como de bajada. En el sentido de las agujas del reloj, partiendo de arriba a la izquierda, las ubicaciones son Nueva York, Tokio, Sídney y Londres.

Jim Martin / Foundry

Sorprendentemente, las velocidades más rápidas procedían del servidor de Sídney, donde las velocidades de carga y descarga superaban los 450 Mbps. La velocidad más alta fue de casi 550 Mbps en el servidor de Nueva York, y la más baja, de 140 Mbps en el de Londres.

Eso es, de hecho, algo más lento que cuando probamos FastestVPN por primera vez (en marzo de 2022), cuando registramos alrededor de 200-240 Mbps para descarga (pero solo 25-45 Mbps para subida usando IKEv2 en la aplicación de Windows).

Hay que tener en cuenta que las velocidades varían constantemente, pero hemos realizado estas pruebas varias veces y hemos obtenido cifras similares.

Para ofrecer un poco de contexto, hace un año y usando IKEv2 (debajo a la derecha, en la imagen de más abajo) registramos más de 500 Mbps en el servidor de Los Ángeles. En términos generales, y por mala suerte, FastestVPN no hace honor a su nombre y casi 50 Mbps de subida. Hay otras muchas VPN más rápidas, incluidas NordVPN y Surfshark.

En noviembre, conectándonos a Londres (casi a las 20:00, hora local, la misma hora a la que hicimos las pruebas en marzo), vimos velocidades de solo 31 Mbps de bajada y 14 Mbps de subida.

Curiosamente, un servidor de Tokio proporcionó velocidades de descarga mucho más rápidas, de 145 Mbps, pero fueron unos 100 Mbps menos que las que obtuvíamos antes.

Resultó que se consiguieron usando OpenVPN, que suele ser más rápido que IKEv2. Pero no en la implementación de FastestVPN.

Dicho esto, esas velocidades son mucho más rápidas que las descargas de 9-15 Mbps que vimos en marzo.

Las velocidades de IKEv2 también han sido mejoradas, con más de 500 Mbps en el servidor de Los Ángeles y casi 50 Mbps de subida. Eso está bien, pero sigue siendo muy inferior a la conexión de 900 Mbps que utilizábamos para las pruebas, y eso en ambas direcciones, tanto de subida como de bajada.

Jim Martin / Foundry

Pero no todo son malas noticias. No encontramos fugas de IP o DNS (lo cual es bueno) y ya que no hay soporte IPv6. Estas conexiones están simplemente bloqueadas, y lo fueron en nuestras pruebas.

Un posible problema que descubrimos mientras probábamos el kill switch en la aplicación de Windows fue que nuestra dirección IP real aparecía brevemente durante uno o dos segundos antes de que el interruptor de corte se activara y bloqueara el acceso a Internet. Sin embargo, esto ocurría al desconectarse manualmente de un servidor VPN y no debería ser un problema importante para la mayoría de la gente.

Desbloqueo

El desbloqueo de contenidos solía ser el punto débil de FastestVPN. Sin embargo, le ha dado la vuelta añadiendo esa selección de servidores de streaming.

Lo probamos conectándonos al servidor de streaming del Reino Unido desde Francia y no tuvimos problemas para ver BBC iPlayer o ITV Hub, una buena noticia.

Desde el Reino Unido, nos conectamos al servidor de streaming de Estados Unidos y descubrimos que desbloqueaba Netflix y nos permitía ver NCIS y otro contenido exclusivo de Estados Unidos.

La empresa dice que también desbloquea Hotstar y Hulu, pero no lo hemos probado.

Como no hay servidor de streaming para España, no podrás ver Mitele u otros canales desde ningún otro país. También vale la pena recordar que solo siete países están incluidos.

Precio y planes

Ya hemos hablado de cuánto cuesta FastestVPN, y es difícil imaginar que alguien no se decida por la suscripción de por vida (40 dólares, unos 37 € / MXN$715) y opte por pagar anualmente 25 dólares (unos 23 € / MXN$447).

No hay versión de prueba ni plan gratuito, así que la forma más barata de probar el servicio es suscribirse durante un mes por 7 dólares (unos 6,5 € / MXN$125).

Obtener FastestVPN

Ya no puedes pagar con criptomoneda: las únicas opciones son PayPal o una tarjeta de crédito o débito.

Se garantiza la devolución del dinero en 15 días, que es la mitad de lo que ofrecen la mayoría de rivales. Podrías pensar que esta es una forma de probar el servicio gratuitamente, pero no es difícil encontrar personas descontentas que han compartido en Internet que no pudieron obtener un reembolso cuando lo solicitaron.

La suscripción te permite tener 10 dispositivos conectados al mismo tiempo. Y en el improbable caso de que necesites más, puedes añadir más por 4 dólares (aprox. 3,70 € / MXN$77) cada uno. Puedes hacerlo cuando quieras desde el panel de control de tu cuenta.

Veredicto

Aunque su precio se ha duplicado, 40 dólares (aprox. 37 € / MXN$715) sigue siendo una ganga si a cambio puedes tener acceso ilimitado a una VPN que ofrece buenas velocidades, desbloquea servicios de streaming populares y tiene una política sin registros que ha sido auditada independientemente.

Y los que compraron una suscripción de por vida por 20 dólares pueden actualizarla para obtener WireGuard y acceso a los servidores de 10 Gbps para streaming, doble VPN y P2P. Puede parecer un poco injusto tener que volver a pagar, pero puedes elegir no hacerlo y seguir obteniendo el mismo servicio y las mismas funciones que antes.

Es positivo ver que el servicio ha mejorado desde la última vez que lo probamos y, si estás contento con las velocidades que ofrece, es una opción decente para aquellos que quieren una VPN sin registros a un precio bajísimo.

Sin embargo, sigue habiendo muchas señales que indican que se trata de una VPN “barata”, desde el número limitado de servidores hasta las aplicaciones mejorables. Quizás no deberías confiar plenamente en su kill switch para mantener tu dirección IP firmemente oculta, y encontrarás más funciones (especialmente en Windows) en muchas VPN de la competencia.

Sin embargo, FastestVPN cumple muchos de los requisitos importantes. Siempre y cuando no quieras ver uno de los servicios de streaming menos populares, FastestVPN ofrece una buena relación calidad-precio.