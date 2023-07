Proyectores Halo: Descuentos que merecen la pena este Amazon Prime Day

Seguramente, si has llegado hasta este artículo es porque has pensado en comprar un nuevo proyector (o porque quieres tantear las ofertas del Amazon Prime Day en proyectores). Si te estás preguntando si merece la pena o no, puedo asegurarte desde ya mismo que sí que la merece, lo digo por experiencia propia.

Un proyector en tu casa hará que puedas disfrutar de sesiones de series y películas a lo grande y, si eliges un buen modelo, tendrás la sensación de que tu sala de cine favorita se ha transportado a tu propio salón.

He tenido oportunidad de probar varios tipos de proyector y, puedo afirmar que, una de mis marcas favoritas a la hora de recomendar proyectores es XGIMI. Esta marca de origen chino sabe fabricar proyectores de una calidad increíble, no decepciona (y no, no me han pagado para decir esto).

XGIMI ofrece una gran variedad de proyectores, desde proyectores portátiles más económicos, como el MoGo Pro, hasta modelos de gama alta y, debo decir, excelente calidad, como el Horizon Pro.

Ahora que el Amazon Prime Day ha llegado, he podido encontrar ofertas en proyectores XGIMI que hacen que merezcan todavía más la pena. Vamos a echarle un vistazo a las mejores (y a las que sí que merecen la pena realmente).

Descuentos en proyectores XGIMI: Amazon Prime Day

Proyector Halo+: 719 € en vez de 849 €

Comprar el Halo+ en Amazon

Si le habías echado el ojo a este proyector de XGIMI, puedo asegurarte de primera mano que no te vas a equivocar al comprarlo. Yo misma he podido probar personalmente este modelo Halo+ (puedes leer mi review a fondo si te interesa) y no me tiembla el pulso en afirmar que es una de las mejores decisiones de compra.

Ofrece especificaciones bastante buenas que, en el caso de otras marcas, suman unos cuantos euros más. Por esto mismo, ahora que XGIMI ofrece descuento, puedes llevarte este modelo por 719 €, menos de lo que cuesta normalmente (849 €). No es un descuento para tirar cohetes, pero son 130 euros menos que sí que suponen una diferencia a tener en cuenta.

Si quieres ahorrar todavía más dinero, puedes también comprar el modelo Halo (que no Halo+) por 599 € en vez de 799 €. Es el modelo anterior, bastante parecido al Halo+, con la única diferencia de que el modelo plus mejora en lúmenes, de 800 pasa a 900. También pude probar el Halo, así que puedes encontrar más información en mi review del proyector Halo.

Y, ahora que hablamos de lumens, si te preocupa la cantidad, XGIMI ofrece opciones con especificaciones más top todavía. Obviamente, son productos más caros, pero si buscas una calidad de gama alta, es donde debes poner el foco. Además, aquí sí que hemos encontrado ofertas bastante llamativas gracias al Amazon Prime Day, que rebajan los precios de los proyectores premium de XGIMI de forma considerable.

Por ejemplo, hablemos del Horizon Pro. Un modelo de proyector que ahora, gracias al Amazon Prime Day, puedes comprar por 1.275 € en vez de 1.899 €. Esto es una oferta del 33 %, bastante interesante.

Comprar el Horizon Pro en Amazon

Este modelo sube los lúmenes a 2200, una cifra que te permitirá poder disfrutar de una buena calidad independientemente de la luz que haya en la habitación en ese momento. Es decir, pasamos a hablar de especificaciones muy premium en un proyector que puedes echar un vistazo en la imagen siguiente:

Y, ahora, echémosle un vistazo a un gama media de la marca, el nuevo Mogo 2 que, a pesar de llevar pocas semanas en el mercado, ya ha participado en las rebajas del Amazon Prime Day. Es un proyector mucho más pequeño y mucho más barato que, a pesar de reducir la cantidad de sus lúmenes a 400, sigue ofreciendo una calidad excelente que será suficiente para la gran mayoría de usuarios y usuarias.

En este caso, yo pude probar a su hermano mayor, el Mogo 2 Pro, un proyector que también recomendaría si buscas gastar menos dinero sin tener que sacrificar en calidad (puedes también leer mi review del Mogo 2 Pro).

Sin embargo, el modelo que ofrece descuento es el Mogo 2 (sin el Pro). Pagarás 299 € en vez de 399 € gracias a esta oferta del 25 % de descuento que está bastante bien. Merece la pena.

Puedes comprar el Mogo 2 en Amazon

Sara Piquer-Martí

Y, si quieres considerar también proyectores de otras marcas, tenemos también una guía completa en la que te contamos cuáles son los mejores proyectores disponibles.