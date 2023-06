Los mejores localizadores Bluetooth para encontrar cualquier objeto

Un localizador Bluetooth te ayuda a encontrar llaves, carteras, mandos a distancia o cualquier otro objeto perdido. Al pulsar el botón ‘Buscar’ de la aplicación de tu teléfono, el localizador emitirá una melodía aguda que podrás utilizar para localizarlo, junto con las llaves conectadas a él.

Siempre que te encuentres dentro del alcance Bluetooth del rastreador -que en algunos casos es de hasta 120 m-, el teléfono se conectará a él y podrás hacerlo sonar.

En realidad, la señal se ve afectada por obstáculos como paredes y por la capacidad de oír los pitidos del altavoz, lo que significa que a menudo hay que estar mucho más cerca de lo que indican los fabricantes.

Pero para aquellas personas que no tienen la disciplina suficiente para guardar las llaves de casa o del coche en el mismo sitio y poder encontrarlas cuando no tienen tiempo de buscar y tienen que salir por la puerta, un localizador Bluetooth puede convertirse en un gran aliado. Solo tienes que iniciar una aplicación en tu teléfono, tocar el objeto que has perdido y escuchar cómo suena. Algunos incluso funcionan con Alexa, Google Assistant y Siri para que puedas pedirles que hagan sonar tu objeto.

Recuerda que un rastreador Bluetooth no es un rastreador GPS, por lo que no puedes ver su ubicación en un mapa. Es posible que puedas ver dónde fue “visto por última vez” en un mapa, pero se trata de datos históricos que pueden ser correctos o no. Un rastreador GPS puede actualizar su ubicación con frecuencia y no necesita estar a muy corta distancia como un modelo Bluetooth: puedes ver dónde está prácticamente en cualquier parte del mundo siempre que tenga señal de datos móviles para enviar sus coordenadas.

Comunidad de rastreadores

Para evitar el alcance limitado de Bluetooth, la mayoría de las aplicaciones de rastreo se conectan de forma anónima a cualquier rastreador compatible e informan de su ubicación. Esto es muy útil cuando se pierde un objeto (por ejemplo, si se te caen las llaves en un aparcamiento o en la estación de tren), ya que basta con que otro usuario de Tile, por ejemplo, se sitúe dentro del alcance Bluetooth del objeto que se te ha caído para que recibas una notificación indicándote dónde fue visto por última vez y puedas ir a buscarlo.

Este es uno de los mayores atractivos de AirTags, porque el sistema de Apple utiliza todos los iPhones existentes para realizar esta notificación anónima y nadie necesita instalar una aplicación adicional para que funcione. La “comunidad de búsqueda” de Apple es, por tanto, mucho mayor y más amplia que las comunidades de Tile, Chipolo y otras marcas, lo que significa que hay más posibilidades de encontrar un AirTag perdido. Por desgracia, las AirTags solo funcionan con iPhones: no sirven de nada si tienes un teléfono Android.

Sin embargo, Apple certifica algunos rastreadores de terceros como “Works with Apple Find My”, lo que significa que funcionan casi exactamente igual y con la mayoría de las ventajas del propio AirTag de Apple. Solo el AirTag cuenta con localización ultraprecisa, pero los rastreadores certificados, como el Chipolo ONE Spot y el Card Spot, se conectan sin problemas a la aplicación y la red Find My de Apple.

Puede que te interese comprar varios rastreadores para colocarlos en distintos objetos, y descubrirás que a menudo hay descuentos si compras varios localizadores a la ves. Además, los localizadores Bluetooth también pueden ser un regalo original para hacerle a amigos y amigas.

Los mejores localizadores Bluetooth

1. Apple AirTag – El mejor localizador para usuarios/as de Apple

Pros : Localización precisa con el chip U1

: Localización precisa con el chip U1 Contras: No tiene orificio para el llavero; no funciona con Android

No tiene orificio para el llavero; no funciona con Android Comprar en: Apple por 35 € o Amazon por 35 €

El AirTag por fin ha salido a la luz tras años de rumores. Pero la espera ha merecido la pena.

Siempre que tengas un iPhone reciente con un chip U1, obtendrás indicaciones similares a las de un navegador por satélite cuando te encuentres a menos de 6 metros de la AirTag gracias a la tecnología de banda ultraancha.

Además, si pierdes la AirTag y el objeto adjunto cuando estás fuera de casa, es muy probable que otra persona con un iPhone se acerque a su alcance tarde o temprano.

La desventaja de las AirTags es que no funcionan con Android y no tienen un orificio para colocarlas en un llavero. En su lugar, tendrás que comprar un soporte de llavero de Apple (que duplica el coste) o un soporte de terceros más barato.

Por último, Find My no ofrece por el momento una alerta de “dejado atrás”, pero esto llegará a finales de este año como una nueva característica en iOS 15.

Si quieres puedes leer nuestra review completa del AirTag para saber más.

2. Tile Pro – El mejor localizador para usuarios/as Android

Pros: Gran alcance; timbre fuerte

Gran alcance; timbre fuerte Contras: Algunas funciones requieren suscripción

Algunas funciones requieren suscripción Comprar en: Amazon por 14 €

El Tile Pro lleva ya unos cuantos años en el mercado y sigue siendo uno de los mejores rastreadores Bluetooth. Funcionan de forma fiable y tienen baterías reemplazables.

Tile solía especificar el grado de resistencia al agua IP55 (a prueba de salpicaduras), pero ahora el Pro se llama simplemente “resistente al agua”.

Mide 42 x 42 x 6,5 mm y utiliza una pila CR2032 que dura hasta un año y, según nuestra experiencia, algunos meses más.

El timbre es el doble de alto que el del Tile Mate, por lo que es más fácil de escuchar incluso si se mete en un bolsillo o debajo de un cojín.

Pero, al igual que con el Mate, tienes que suscribirte al servicio Premium si quieres recibir alertas de “olvido”, historial de localización y una batería de repuesto por correo en el momento adecuado.

Si tenemos en cuenta que el Chipolo One es más barato y ofrece más funciones, el Tile sólo merece el dinero extra porque te beneficiarás de la mayor base de usuarios de Tile, que podría encontrar tu objeto perdido.

3. Chipolo One Spot – La mejor alternativa a AirTag

Pros : Funciona con Aple Find My

: Funciona con Aple Find My Contras: No tiene chip U1 / no funciona con Android

Chipolo se adelantó a Apple al hacer que su actual rastreador One fuera compatible con Find My antes de que Apple lanzara el AirTag.

En cierto modo, es mejor que el AirTag, ya que el orificio permite sacarlo de la caja y colocarlo en el llavero de inmediato.

Funciona exclusivamente con la aplicación Find My, no con la aplicación propia de Chipolo, lo que significa que los propietarios de Android no tienen suerte: simplemente no se puede configurar sin un iPhone o iPad.

El hardware es esencialmente el mismo que el Chipolo One, con resistencia al agua IPX5 y una batería reemplazable, aunque sólo dura un año en lugar de dos, a pesar de ser la misma pila CR2032.

Ah, y sólo está disponible en negro y las existencias son escasas, por lo que es posible que tengas que hacer un pedido anticipado y esperar uno o dos meses para la entrega.

1. Chipolo One (2020) – El mejor modelo con alertas

Pros: Funciona con Android y iPhone; 2 años de batería

Funciona con Android y iPhone; 2 años de batería Contras: Se necesita la comunidad de Chipolo Find

Se necesita la comunidad de Chipolo Find Comprar: En Amazon por 24,90 €

Hemos visto pocos rastreadores Bluetooth que sean dignos rivales de Tile, pero el One de Chipolo rompe esa tendencia.

No hay que confundirlo con los modelos anteriores, que también eran circulares. El nuevo modelo 2020 tiene una batería reemplazable, pero a diferencia del modelo clásico anterior, es resistente al agua según el estándar IPX5, lo que básicamente significa que estará bien si le llueve encima.

Lleva una pila CR2032 que dura hasta dos años, en lugar del antiguo modelo CR2025 que necesitaba una pila nueva cada nueve meses aproximadamente. Además, está disponible en seis colores, lo que no está de más.

Hay un nuevo modelo, llamado Ocean Edition. Su carcasa exterior está hecha de plástico reciclado recuperado del mar, y Chipolo donará 1 dólar a la organización sin ánimo de lucro Oceanic Global por cada uno que se compre. Es más caro que la edición normal, 30 €, así que proteger el océano te costará.

Si abres la aplicación de Chipolo, notarás muchas similitudes con la aplicación de Tile, por lo que hay una interfaz limpia que es intuitiva de usar.

El proceso de emparejamiento también es idéntico: pulsa el botón + en la aplicación y luego el botón en el propio Chipolo. Una vez emparejado, se puede elegir una categoría (que determina el icono) y escribir el nombre que se quiera para el rastreador, como por ejemplo “Las llaves de casa de Jim”.

Una de las funciones añadidas más recientemente es la de las alertas de rastreo. Está activada por defecto y cuando te alejes con el teléfono lo suficiente (más allá del rango de conexión de 200 pies) recibirás una alerta sonora de la aplicación preguntando si querías dejar tu objeto.

Este sistema ha funcionado mejor que el de Tile, ya que nos avisa mucho antes. Además, a diferencia del de Tile, no tienes que pagar por la función suscribiéndote a un nivel premium del servicio.

También puedes conectar Chipolo con Alexa o Google Assistant (o Siri en tu iPhone). Entonces simplemente puedes pedirle al asistente en cuestión que haga sonar tu objeto, lo que es más rápido que desbloquear el teléfono, abrir la aplicación y esperar a que el dispositivo se conecte.

En las pruebas reales, el alcance del One no llegó a los 60 metros, pero el timbre es muy fuerte. Y esto es crucial porque lo más probable es que tus llaves estén en el bolsillo de un abrigo o sembradas en un lado de los cojines del sofá.

Al igual que Tile, Chipolo te permite llamar a tu teléfono desde el propio rastreador y cuenta con un sistema de “Búsqueda comunitaria” para localizar objetos perdidos fuera del alcance del Bluetooth.

Sin embargo, la base de usuarios es mucho menor que la de Tile, por lo que las posibilidades de que tu rastreador perdido sea localizado por otro propietario de Chipolo son menores.

Otra ventaja es que, a diferencia de Tile, puedes entrar con los datos de tu cuenta en el portal web de Chipolo en cualquier navegador para ver dónde se vieron tus rastreadores por última vez. No puedes llamarlos, pero puedes marcarlos como perdidos y puedes llamar a tu teléfono, siempre que tenga conexión a Internet y la aplicación de Chipolo esté funcionando en segundo plano.

5. Tile Mate – El más económico

Pros: Económico; fiable

Contras: Algunas herramientas requieren suscripción

Comprar en: Amazon por 9,99 €

El Tile Mate es más pequeño que la versión original y ahora utiliza una pila de botón CR1632 reemplazable que dura aproximadamente un año.

Por 19,99 libras esterlinas/ 24,99 dólares se obtiene un rastreador ligeramente recortado en comparación con el Pro: el altavoz es más silencioso y el alcance es aproximadamente la mitad, 200 pies. Pero sigue haciendo su trabajo de forma fiable y te sigues beneficiando del mismo conjunto de funciones, la misma aplicación y el mismo sistema de búsqueda de personas.

No es tan ruidoso como el Chipolo One, que es sólo un poco más caro, y tienes que suscribirte al servicio Tile Premium si quieres funciones adicionales, como las alertas inteligentes, que son gratuitas con el Chipolo.

Puedes ahorrar si compras cuatro al mismo tiempo. El paquete de cuatro los hace de 14 libras / 17,50 dólares cada uno.

6. Chipolo Card Spot – El mejor para llevar en la cartera

Pros: Cabe en carteras; Funciona con Find my de Apple

Contras: Batería no reemplazable

Comprar en: Amazon por 30 €

Este rastreador Bluetooth del tamaño de una tarjeta de crédito tiene solo 2,4 mm de grosor, lo que significa que podrás introducirlo en tu cartera sin que abulte demasiado.

Al igual que el One Spot de Chipolo, el Card Spot funciona con el sistema Find My de Apple, por lo que necesitarás un iPhone o iPad para utilizarlo.

Sin embargo, las ventajas merecen la pena, ya que es muy fácil de configurar y, por supuesto, ni siquiera necesitas descargarte una aplicación o registrarte para obtener una cuenta Chipolo: funciona con tu ID de Apple.

Si pierdes tu cartera, hay muchas más posibilidades de que la vuelvas a encontrar que si utilizas, por ejemplo, el rastreador Slim de Tile (abajo). Esto se debe a que cualquier iPhone que se mueva dentro del alcance de tu cartera perdida puede informar de forma anónima de la ubicación del punto de tarjeta, lo que te permite ver en un mapa dónde se vio por última vez.

Siempre que el iPhone y el iPad tengan el software actualizado, recibirás alertas si te dejas la Card Spot y, aunque no es reemplazable, la batería integrada debería durar dos años.

6. Tile Sticker – El mejor modelo para mandos

Pros: Pequeño; se adhiere a cualquier superficie plana

Contras: Batería no sustituible

Comprar en: Amazon por 39,99 €

El Sticker viene en paquetes de dos o cuatro y es el rastreador obvio para usar si el mando de la televisión se pierde regularmente.

Pero también se puede pegar a una cámara, a un monopatín, a un taladro inalámbrico… de hecho, a casi cualquier cosa valiosa, siempre que tenga una superficie plana lo suficientemente amplia para el dispositivo de 27 mm.

Es resistente al agua y su batería dura hasta dos años. Es una pena que no se pueda sustituir.

Los Stickers se comportan exactamente igual que los Tile Mate o Pro, aunque su alcance es de hasta 46 metros, y tiene el anillo más silencioso de todos los modelos de Tiles.

7. Tile Slim (2022) – El mejor modelo para equipajes

Pros: Cabe en cualquier cartera, 3 años de batería

Contras: Batería no sustituible

Comprar en: Amazon por 34,99 €

El Slim se ha actualizado, al igual que el resto de la gama de Tile. Aunque se llaman “2022”, en realidad se lanzaron en octubre de 20221.

Sin embargo, esto no quita que la duración de la batería haya sido mejorada en línea con el Sticker y el Mate, por lo que un Slim ahora dura tres años en lugar de dos.

Por desgracia, la batería no es reemplazable, por lo que su vida es más limitada que la del Pro, que es ahora el único modelo que tiene una batería que se puede cambiar.

Sin embargo, el modelo Slim es la opción ideal si necesita un rastreador para su cartera, y tiene el tamaño perfecto para introducirlo en una etiqueta de equipaje o sujetarlo a un portátil.

El alcance aumenta hasta los 76 metros y el timbre es tan fuerte como el del Mate y el Sticker. La mala noticia es que es tan caro como el Pro, por lo que se sacrifica el alcance, el volumen del timbre y la batería reemplazable por el factor de forma más delgado.

¿Cómo elegir el mejor localizador Bluetooth?

Los mejores rastreadores tienen un timbre fuerte y un gran alcance. También deben ser resistentes al agua, de lo contrario, si lo pierdes en el exterior y llueve, los componentes electrónicos podrían mojarse y dejar de funcionar, dejándolo inservible.

Algunos rastreadores tienen baterías reemplazables, pero otros no. Esto significa que son desechables después de un año aproximadamente. Sin embargo, algunos fabricantes ofrecen un plan de “renovación” que permite obtener un descuento sobre el precio normal una vez que la batería del original se ha agotado.

En algunos dispositivos hay funciones adicionales, la más común es la posibilidad de pulsar un botón para que suene el teléfono. En realidad, se trata de utilizar el sistema a la inversa, pero puede ser útil si tienes las llaves en el bolsillo (con el rastreador conectado) y no encuentras el teléfono.

Pero, por encima de todo, lo que quieres es un rastreador Bluetooth que sea fiable, ya que necesitas que funcione al instante cuando hayas perdido las llaves y tengas que salir de casa a toda prisa. Y no puedes comprobar la fiabilidad en la lista de especificaciones del fabricante: sólo las reseñas pueden darte esa información.

¿Por qué el Trackr Bravo y el Pixel no están en la lista?

Hemos probado el Bravo, cerca de una docena de Bravos, de hecho. La razón es que las primeras muestras resultaron poco fiables y las baterías se agotaron en cuestión de semanas, en lugar de 12 meses tal y como promete el fabricante. La posibilidad de reemplazar la batería es uno de los puntos de venta del Bravo, pero la escasa duración de la batería y la falta de resistencia al agua hacen que esto sea algo discutible.

Recibimos modelos actualizados, pero también sufrieron los mismos problemas de duración de la batería. Además, el alcance es decepcionante: menos de 6 metros en varias ocasiones, lo que significa que ni siquiera pudimos localizar un objeto perdido que sabíamos que estaba en la habitación de al lado.

Del mismo modo, el alcance ofrecido por el Pixel estuvo por debajo de las expectativas y su batería se agotó mucho antes de lo que debería.

¿Cómo funcionan los localizadores Bluetooth?

Se emparejan con el teléfono como si fueran auriculares Bluetooth y utilizan una aplicación para reproducir un sonido cuando hay que localizarlos. Cuando pulses el botón “encontrar”, el rastreador emitirá una melodía aguda que podrás utilizar para localizarlo.

Lo más importante es entender que un rastreador Bluetooth no es un rastreador GPS, por lo que no se ve su ubicación en vivo en un mapa.

En cambio, es un dispositivo de corto alcance, limitado por el rango de Bluetooth, que es aproximadamente de hasta 200 pies (61m). Los últimos modelos afirman que pueden alcanzar los 400 pies, pero eso es en condiciones perfectas.

En el mundo real está mucho más cerca que eso, especialmente si hay paredes de por medio, o tu rastreador está encerrado dentro de tu coche fuera de tu casa.

Además, no podrás escuchar un rastreador sonando a 400 pies de distancia. Pero puede que sí cuando esté a sólo 12 metros de ti.

Lo que esto significa es que los rastreadores Bluetooth son útiles principalmente para las cosas que tienden a perderse alrededor de su casa o en la oficina.