En 2018, celebramos el 20 aniversario de la emisión del primer capítulo de Sexo en Nueva York. Aunque en aquel entonces ya fueron muchos y muchas los que pidieron la vuelta de la mítica serie de la HBO, tuvimos que esperar dos años para tener noticias.

En enero de 2021, HBO confirmaba que habría secuela, aunque esta vez sin contar con Kim Cattrall, que interpretó a Samantha en la serie original. No fue ninguna sorpresa, pues hace tiempo que Cattrall y Sarah Jessica Parker se han declarado la guerra públicamente.

No obstante, esto parece haber cambiado con la segunda temporada, donde Cattrall hará un pequeño cameo (de apenas unos segundos) en un episodio que veremos al final de la temporada. Eso sí, cuando la actriz rodó su escena, lo hizo sola y sin la presencia de sus tres compañeras.

Sigue leyendo para saber todo lo que conocemos sobre los nuevos capítulos de And Just Like That….

¿Cuándo se estrena la segunda parte de And Just Like That…?

Hace unos meses se confirmaba la renovación del spin-off de Sexo en Nueva York por una temporada más y ahora sabemos que su estreno será el 22 de junio de 2023.

¿Quién aparecerá en la segunda temporada de And Just Like That…? ¿De qué irá?

No se conocen demasiados detalles sobre la segunda parte de la secuela de Sexo en Nueva York, pero puedes contar con la vuelta de Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes. También sabemos que Samantha Jones hará un pequeño (pequeñísimo) cameo.

Kim Cattrall (Samantha) no apareció en la primera temporada en And Just Like That…, muy posiblemente debido a la mala relación que mantiene con Sarah Jessica Parker (Carrie). En su día, Cattrall dijo que nunca había sido amiga de sus compañeras de serie. Ahora, ha grabado su parte sola.

Cynthia Nixon (Miranda) y Kristin David (Charlotte) sí que decidieron unirse a la aventura desde el principio, y junto a Parker vuelven a dar vida a sus personajes, ahora ya en sus cincuenta. En cambio, Chris Noth seguramente no esté como Mr. Big, que murió en la primera temporada.

Debería volver a estar presente Sara Ramírez (más conocida por haber dado vida a la doctora Callie Torres en Anatomía de Grey), que apareció como Che Diaz, el primer personaje queer y no binario de la serie. Che Diaz presenta un podcast en el que colabora Carrie.

Mario Cantone podría volver como Anthony Marentino, David Eigenberg como Steve Brady, Willie Garson como Stanford Blatch (en una aparición póstuma) y Evan Handler como Harry Goldenblatt.

Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker y Karen Pittman fueron seleccionadas para interpretar a Seema Patel, Lisa Todd Wexley y la doctora Nya Wallace respectivamente, y podrían volver a estar.

Si ocurre como la primera parte de And Just Like That…, la segunda temporada podría tener 10 capítulos de 30 minutos cada uno.

Cómo ver la secuela de Sexo en Nueva York: And Just Like That…

And Just Like That… es una serie exclusiva de HBO Max, lo que significa que solo podrá verse por esta plataforma. Ahora que ya se ha estrenado en España y América Latina, será tan fácil como suscribirse al servicio y ver todos los episodios nuevos.

En caso de encontrarte en un país donde todavía no ha llegado la plataforma, debes saber que existen formas de ver HBO Max desde el extranjero. En resumen, necesitarás una conexión VPN para cambiar la IP de tu dispositivo y así que piensen que estás en otro país.

Cómo ver la serie original de Sexo en Nueva York

Ahora que HBO Max ya ha llegado a España, ya vuelve a ser posible ver Sexo en Nueva York desde este país. Ya no tienes que recurrir a los DVD de la serie completa que se venden en tiendas online como Amazon o Fnac, sino que solo necesitarás HBO Max.

Lo mismo ocurre desde cualquier país de Latinoamérica donde ya se ha estrenado HBO Max. Pero si estás en un lugar donde no está disponible, entonces deberás conectarte a Internet como si estuvieras en España o cualquier otro país donde sí lo está.

Para ello necesitarás o bien encontrarte físicamente en el país en cuestión o, lo más probable, echar mano de una VPN para pretender que lo estás. Programas como NordVPN o ExpressVPN te permitirán acceder a la versión de la plataforma de ese país.

Si necesitas más información sobre cómo utilizar una red virtual privada, no dudes en consultar nuestro tutorial ¿Qué es una VPN y cómo se utiliza?.

Cómo ver las películas de Sexo en Nueva York

Como sabrás, tras la emisión de la serie, se estrenaron en el cine dos secuelas: Sexo en Nueva York: la ciudad (2008) y Sexo en Nueva York 2 (2010). Aunque no sabemos si And Just Like That… seguirá esta trama, quizás quieras volver a verlas.

Nuevamente, puedes comprar el DVD en tiendas como Amazon, pero también están disponibles en streaming. En España, puedes verlas en HBO Max en streaming, o bien comprarlas en Prime Video, iTunes, Rakuten TV o Play Store.

En Latinoamérica, también las encontrarás en HBO Max. Alternativamente, deberás optar por una de las opciones de alquiler y compra. Ambas películas están disponibles en iTunes, Google Play o Amazon Prime Video o Netflix.