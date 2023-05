HBO Max gratis: ¿Es posible verlo gratis en España?

Como bien sabrás, hace ya un tiempo que, en España, HBO pasó a ser HBO Max. Esto no consistió únicamente en un cambio de nombre si no que el servicio dio un cambio importante añadiendo nuevos servicios.

Tenemos un artículo que resolverá todas tus dudas sobre HBO Max.

Con 10.000 horas de series y películas, incluyendo series populares como Friends y The OC, éxitos de HBO como Juego de tronos y Westworld y éxitos de taquilla como Ha nacido una estrella… no nos extraña que tengas interés en esta plataforma.

El precio estándar de una suscripción a HBO Max es de 8,99 € al mes, un precio muy similar al de otras plataformas, pero ¿hay alguna forma de conseguirlo gratis?

Si te gusta esto de acceder a plataformas de streaming sin pagar ni un duro, te interesará saber también cómo ver Disney Plus gratis.

Ver HBO Max gratis: Usa el periodo de prueba

La forma más simple de obtener HBO Max gratis es solicitar una suscripción de prueba gratis. HBO Max ofrece siete días sin pago para todos los usuarios antes de requerir que se comprometan a una suscripción.

Para obtener tu prueba gratuita, todo lo que necesitas hacer es dirigirte a la página principal de HBO Max, y hacer clic en el botón que dice ‘iniciar prueba gratuita’.

Puedes probar HBO Max gratis aquí

Como en la mayoría de las pruebas gratuitas, tendrás que introducir los datos de tu tarjeta, pero una advertencia de que se te cobrará automáticamente si no cancelas tu suscripción antes de que termine la prueba gratuita.

Consulta nuestra guía sobre cómo ver HBO Max desde América Latina o España para obtener más información.

Para cancelar tu suscripción, haz clic en tu perfil de usuario, selecciona tu cuenta, luego los detalles de facturación, y luego haz clic en ‘cancelar suscripción’ y confirma.

Lamentablemente no hay todavía una manera de extender la prueba gratuita, a menos que te hagas una cuenta completamente nueva. Pero siete días es tiempo suficiente para engancharse a una serie corta o ver una o dos películas.

Cambia de HBO Now a HBO Max gratis

Si pagas por la actual plataforma de streaming de HBO (HBO Now) entonces hay buenas noticias. HBO lo actualizará a HBO Max de forma gratuita.

Por supuesto, hay algunas advertencias a tener en cuenta. Esto solo se aplica a aquellos que se suscribieron a través de hbonow.com y son facturados directamente por HBO.

Si te suscribes a HBO Now a través de Amazon Prime Video o Roku, entonces no necesariamente obtendrás la actualización. Sin embargo, estos canales podrían llegar a un acuerdo en el futuro, así que esto puede cambiar.

Si no estás seguro/a de cambiar de HBO Now a HBO Max, entonces puedes ver nuestra comparación de los servicios de streaming de HBO. Pero en resumen, ambos cuestan 14,99 dólares al mes y HBO Max ofrece el mismo y más contenido que HBO Now, así que vale la pena el cambio.

Si estás fuera de Estados Unidos también puedes ver HBO Now o HBO Max a través de una VPN como NordVPN o ExpressVPN.

Consigue HBO Max gratis sin ninguna suscripción previa

Por desgracia, si aún no estás suscrito a HBO a través de un servicio de cable elegible o tienes HBO Now, entonces en este momento no serás elegible para obtener HBO Max de forma gratuita. Si esto cambia, actualizaremos este artículo con más información.

Alternativas a HBO Max para ver películas gratis

Si ya has usado el periodo de prueba de 7 días que ofrece HBO Max y quieres seguir viendo películas sin tener que pagar ni un céntimo, tienes algunas alternativas que son gratis. Puede que estas alternativas no ofrezcan herramientas extra como la posibilidad de descargar contenido para ver sin conexión a Internet o puede que no tengan las últimas películas o un catálogo demasiado extenso. Sin embargo: son gratis así que, ya sabes, a caballo regalado…

Pluto TV: Ofrece televisión bajo demanda, es gratis, puedes acceder a contenido bastante variado, pero tendrás que estar atento/a a cuándo empieza la película porque no, no es en streaming.

RTVE Somos Cine: La plataforma online de Radio Televisión Española ofrece una sección donde podrás ver películas españolas gratis. Tiene películas de muy buena calidad que merece la pena ver. Eso sí, si como nosotras vives fuera de España, tendrás que usar una VPN para poder acceder al contenido. NordVPN es la VPN que utilizamos y funciona muy bien para esto.

RakutenTV: es otra plataforma que ofrece contenido gratis, tiene películas de bastante nivel. Eso sí, tendrás que ver anuncios (por eso es gratis seguramente). Y sí, si estás fuera de España necesitarás una VPN también. Si quieres, puedes consultar toda nuestra lista de VPN en nuestro artículo sobre mejores VPN.

Estas tres alternativas para ver series y películas gratis son opciones legales y fiables. Sabemos que existen también webs con contenido en streaming que no son tan seguras ya que pueden acabar usando tu información para fines no muy éticos o incluso acabar instalando algún virus en tu ordenador. Además de ser ilegal, no es seguro. Por ello, te recomendamos siempre que uses plataformas legales como HBO Max (aunque tengas que pagar una suscripción, merece la pena) o, si no quieres pagar, alternativas gratis, pero legales.