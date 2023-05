¡May the Fourth be with you! Esta juego de palabras con la mítica frase de Star Wars no se traduce bien al español, pero eso no quita que no puedas celebrar el 4 de mayo como cualquier otro fan internacional de La guerra de las galaxias.

Hoy es el Día de Star Wars y eso significa que no hay mejor día para sentirse orgulloso de formar parte de esta comunidad. Y qué forma de mostrarlo que haciéndose una maratón y ver todas sus trilogías y películas derivadas. ¿Pero dónde verlas?

Verás que todas ellas están disponibles en Disney+, para la que necesitarás una suscripción. Esta cuesta solo 8,99 € / MXN$179 / US$7.99 al mes (89,90 € / MXN$1,599 / US$79.99 al año), pero también hay formas de disfrutar de Disney Plus gratis. Alternativamente, puedes comprarlas en iTunes, Google Play o Microsoft Store.

No obstante, indudablemente, Disney+ es la plataforma ideal para los amantes de la saga. Además de todas las películas, obviamente, y si todavía no lo has hecho, es momento de ver The Mandalorian.

Quienes ya la hayan visto decenas de veces (no te culpamos, el Bebé Yoda es monísimo) pueden optar por la serie documental llamada Galería Disney: Star Wars: The Mandalorian, con entrevistas a los protagonistas e imágenes en exclusiva de la serie.

Y si en tu país todavía no se ha estrenado la plataforma de Disney, con la ayuda de una VPN podrás conectarte a la versión local de otro país en el que sí esté disponible y disfrutar de todo el contenido de Star Wars.

Hay otras formas de celebrar este día, sobre todo si eres gamer. Por ejemplo, puedes aprovechar este magnífico descuento con el que puedes hacerte con el videojuego Star Wars Jedi: Survivor para PS5 a un precio algo inferior al de su lanzamiento.

Si prefieres jugar con las manos, te gustará saber que LEGO ofrece hoy en exclusiva increíbles promociones en sus productos de Star Wars, así como productos difíciles de encontrar en otro sitio.

Si eres fan de Star Wars, también te puede interesar: