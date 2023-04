Cómo ver Disney Plus en una PS5

Aunque si tienes una PS5 lo más normal es que la uses para jugar a videojuegos, existen también otras funciones que podrían interesarte, como por ejemplo, usarla a modo de TVbox. Esto quiere decir: aprovechar su sistema operativo para poder usar apps que te permiten ver series y películas como, en este caso, Disney Plus.

Sony se dio cuenta enseguida de que esta función podía ser útil e interesante para los usuarios de la PS5 ya que hizo que su consola fuera compatible con servicios como Netflix o Amazon Prime Video, desde casi el inicio.

Y como Disney Plus lleva en España ya unos años (habiéndose convertido en una de las plataformas para ver series y películas más populares), no nos extraña que también exista una app dedicada que sea compatible y esté optimizada para la PS5. Te contamos cómo puedes empezar a ver Disney Plus en cuestión de minutos.

Cómo conseguir Disney Plus en tu PS5

Tendrás que registrarte para obtener una cuenta de Disney+ antes de abrir la aplicación, por lo que te recomendamos que te registres con anterioridad en un dispositivo móvil o en un PC.

Suscríbete a Disney PLus aquí

El precio de una suscripción a Disney Plus en España es de 8,99 € al mes o 89,90 € si pagas por un año entero de golpe, es decir, si haces un solo pago con la subscripción anual, el precio mensual será de 7,49 € en realidad.

Puede que no sea la plataforma más barata, pero es la plataforma que te interesa sí o sí si eres fan de la franquicia Marvel o Star Wars. Además, hace no mucho que Netflix incluye también en el catálogo de Disney Plus contenido de Star, el equivalente internacional de Hulu (Hulu por separado cuesta 7,99 dólares al mes y, de momento, no está disponible en España, aunque tenemos un tutorial en el que te explicamos cómo ver Hulu desde España). Esto hace que ofrezca un contenido mucho más variado y menos limitado.

El paso a paso: Instala Disney Plus en tu PS5

Una vez que tengas tu cuenta en Disney Plus, el proceso es muy simple:

Desde la pantalla de inicio de la PS5, desplázate hasta la carpeta ‘TV & Video ‘

‘ Una vez que abras la carpeta, la aplicación de Disney+ debería estar marcada como ‘Nueva’

Selecciona esta opción y encontrarás otra opción para instalarla en tu PS5, siempre que tengas suficiente espacio libre

Una vez que la descarga se haya completado, abre la aplicación e inicia sesión para empezar a disfrutar de Disney Plus.

Si aún sabes si debes suscribirte o no a la plataforma de Disney Plus, te recomendamos que le eches un vistazo a nuestro catálogo de mejores series disponibles en Disney Plus para que te hagas una idea de lo que ofrece la plataforma.