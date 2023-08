El servicio Disney Plus, también conocido como Disney+, fue lanzado en un primer momento en tres países: Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos. Luego llegó a Australia, a Nueva Zelanda y finalmente a Europa.

Los ciudadanos de España pueden disfrutar de todo el contenido Disney desde que se produjera su lanzamiento oficial, en marzo de 2020. En América Latina, tuvieron que esperar hasta noviembre del mismo año.

Por suerte, hemos encontrado una forma de poder acceder a todas las series y películas de Disney+ por si nos lees desde una región donde aún no está disponible. Para ello, solo necesitarás tener acceso a una red privada o VPN.

Esto te permitirá acceder a la web de Disney+ desde uno de los países en los que está disponible. En nuestro caso te enseñaremos a suscribirte como si estuvieras en Estados Unidos, donde el servicio tiene un precio de 7,99 dólares al mes.

Cómo ver Disney+ en España

Como decíamos, Disney+ llegó a España en 2020. Para disfrutar de sus series y películas bastará que te dirijas a la web de Disney+ y te suscribas a su servicio. Su precio es ahora de 8,99 € al mes o 89,90 € al año, aunque pronto habrá un nuevo sistema de planes con la introducción del plan con anuncios y el plan Premium.

Por otro lado, Disney+ ya no ofrecen prueba gratuita, pero hay otras formas de ver Disney+ gratis.

Cómo ver Disney+ en América Latina

En América Latina, tuvimos que esperar hasta noviembre de 2020 para su estreno oficial, aunque este no se produjo en todos los países.

Actualmente está disponible en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

A continuación puedes encontrar el precio en tu país:

País Plan mensual Plan anual Combo+ (Disney+ y Star+) Argentina ARS$799 ARS$6.699 ARS$1.999/mes Bolivia US$7.99 US$66.99 US$14.99/mes Chile CLP$7.200 CLP$64.900 CLP$11.500/mes Colombia COP$25.900 COP$239.900 COP$41.900/mes Costa Rica US$8.99 US$74.99 US$14.99/mes Ecuador US$7.99 US$66.99 US$14.99/mes El Salvador US$7.99 US$66.99 US$14.99/mes Guatemala US$7.99 US$66.99 US$14.99/mes Honduras US$7.99 US$66.99 US$14.99/mes México MXN$179 MXN$1,599 MXN$269/mes Nicaragua US$7.99 US$66.99 US$14.99/mes Panamá US$8.99 US$74.99 US$14.99/mes Paraguay US$8.49 US$69.99 US$16.99/mes Perú PEN$27,90 PEN$279,90 PEN$49.90/mes Uruguay US$8.99 US$74.99 US$26.99/mes Venezuela US$7.99 US$69.99 US$14.99/mes

Cómo ver Disney+ desde un país donde no está disponible

Como decíamos, todavía no ha llegado en algunos países, pero eso no significa que desde allí no se pueda disfrutar de todo el contenido de Disney+. Estos son los cuatro puntos clave a tener en cuenta, que desarrollamos más adelante.

Descargar una VPN

Crear una cuenta de ID de Apple de Estados Unidos

Comprar una tarjeta regalo digital para el App Store de Estados Unidos

Crear una cuenta de Disney+

Claro está, deberás seguir todos estos pasos en caso de que no hayas podido crear una cuenta de Disney+ estando en Estados Unidos. Si este es el caso, bastará que accedas a ella desde tu país utilizando una VPN.

Paso 1: Ver Disney+ con una VPN

Para poder acceder a Disney+ desde un país donde no se haya estrenado, es imprescindible que uses una VPN. Como sabrás, las VPN bloquean tu dirección IP, lo que ayuda a proteger tus datos de búsqueda y también te permite navegar por Internet como si estuvieras en otro país.

Existen muchas VPN que te irán muy bien para ver contenido en streaming no disponible en tu país. Nuestra preferida es NordVPN, ya que ofrece una experiencia de usuario muy buena y una gran lista de servidores. También nos gusta ExpressVPN, pero es más cara.

Si no estás dispuesto a pagar, puedes consultar nuestro ranking de mejores VPN gratis. Eso sí, debes saber que suelen ser menos fiables que las conexiones VPN de pago. Algunas VPN de pago ofrecen periodos de prueba gratuitos.

Cuando ya hayas instalado una de estas VPN, deberás seleccionar un servidor localizado en uno de los países donde Disney+ está disponible. En nuestro caso, te enseñaremos cómo hacerlo si te conectas desde Estados Unidos.

Luego, ya puedes dirigirte a la página web de Disney+ y elijas el plan que más te convenga, ya sea la suscripción mensual o la suscripción anual. Verás que Disney+ no lo pone tan fácil para realizar el pago, así que deberás seguir con el paso 2.

Paso 2: Suscribirse a Disney+ con un ID de Apple de Estados Unidos

Para proceder, deberás disponer de un dispositivo iOS para crear una cuenta de Disney+, ya sea un iPhone, un iPad o una Apple TV. Con estos pasos, podrás crear un ID de Apple de Estados Unidos, comprar una tarjeta regalo y subscribirse al servicio con una VPN.

1. Abre el App Store o iTunes y cierra sesión en tu cuenta actual.

2. Desliza hacia abajo hasta encontrar un icono en forma de bandera. Toca sobre ella o selecciona ‘Cambiar país’ para elegir Estados Unidos.

3. Ahora, ya puedes crear un ID de Apple, pero recuerda no incluir tu información bancaria, ya que este no será el método de pago que usarás para Disney+.

4. Para cargar dinero en tu cuenta, deberás comprar una tarjeta regalo digital de iTunes de Estados Unidos, que puedes encontrar fácilmente en Best Buy. La más barata tiene un valor de 15 dólares. Recibirás el código en breve.

5. A continuación, inicia sesión en la cuenta de ID de Apple de Estados Unidos que acabas de crear y dirígete al apartado de ‘Ajustes de cuenta’ del App Store para canjear el código.

6. Finalmente, utiliza la VPN que hayas instalado para conectarte a un servidor de Estados Unidos en tu iPhone, iPad o Apple TV. Luego ya podrás descargar la app de Disney+ e instalarla.

7. Dentro de dicha app, podrás crear una cuenta y utilizar la tarjeta regalo como método de pago.

A partir de aquí, ya podrás acceder a tu cuenta de Disney+ desde cualquier dispositivo iOS o desde el navegador. Eso sí, siempre y cuando utilices una VPN. Además, solo podrás ir pagando tu cuota mensual o anual utilizando tarjetas regalo.

En caso de que quieras acceder a tu cuenta desde un dispositivo Android, deberás descargarte la app desde una web alternativa a la tienda Google Play. Sin embargo, solo recomendamos hacerlo si sabes realmente lo que estás haciendo.

Paso 3: Acceder a Disney+ con una cuenta bancaria de Estados Unidos

En caso de que el método de pago anterior no haya funcionado, también es posible hacerlo utilizando una tarjeta de crédito de uno de los países en los que Disney+ está disponible, como Estados Unidos, México o España.

Lógicamente, esto no es tan fácil si no vives en uno de estos países o a no ser que tengas un amigo o amigo que viva allí y esté dispuesto o dispuesta a hacerte el gran favor de prestarte sus datos bancarios.

Una opción es que te presten sus datos y, antes de que terminen los siete días de prueba gratis, cambies el método de pago a tu propia cuenta bancaria. Todavía tenemos que probar si este método es efectivo o no, así que estate atento a este artículo.

Qué ver en Disney+

Aunque hay quien pueda pensar que Disney+ ha llegado un poco tarde al mundo del contenido en streaming, eso no quita que tenga un increíble catálogo de series y películas para todos los públicos.

La oferta sobre todo gustará a los y las amantes de las películas de superhéroes, ya que Disney+ incluye filmes del universo Marvel como Capitana Marvel o Vengadores: Endgame. Los fans de Los Simpson también podrán ver todos los capítulos de la serie.

En cuanto a contenido nuevo, Disney+ ofrece la nueva serie The Mandalorian, un spin-off de la saga de La guerra de las galaxias creado por Jon Favreau. Otras ficciones que se incluyen desde su lanzamiento son The World According To Jeff Goldblum, High School Musical: The Musical y Forky Asks a Question.

Después de su estreno, se espera que se vaya añadiendo nuevo contenido poco a poco, como por ejemplo series de televisión que formarán parte de la cuarta parte del universo Marvel y que estarán ligadas a los estrenos cinematográficos.