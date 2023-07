¿Cuándo son los Grammy 2024?

Hablemos de los premios Grammy, esa ceremonia que premia a los “mejores” de la música en distintas categorías. Entrecomillo mejores porque, realmente, la decisión se basa en el criterio de unos pocos o, mejor dicho, por Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.

Obviamente, es una institución con criterio. Pero también es obvio que, muchas veces, este tema de los premios y las ceremonias en las que desfilan artistas por alfombras rojas son solo una forma de hacer alarde de cuánto han conseguido vender con sus últimos hits musicales. Así que, lo que en realidad quiero cuestionar, no es que la Academia tenga criterio o no, si no qué criterio tienen. ¿Calidad musical o popularidad?

Admito: Estoy resentida porque el nombre de mi artista favorita no estuvo en las listas de nominados el año pasado.

Aún así, sea como sea, este evento nos servirá, al menos, para poder ver desfilar en grupo a los y las artistas musicales más importantes (por importantes me refiero en realidad a populares) del momento. Ver qué ropas visten, como se relacionan entre ellos, quiénes actuarán en la gala y qué discursos darán en la ceremonia. El salseo siempre gana.

Después de esta parrafada de expresión personal sobre los Grammy, lo que importa realmente: cuándo se celebran y quiénes son los nominados/as.

Ten en cuenta que hablamos de los Grammy en inglés. Tenemos también un artículo en el que hablamos de los Grammy latinos.

¿Cuándo serán los Grammy 2024? Fechas clave

La primera fecha clave es la fecha del evento que tendrá lugar el 4 de febrero de 2024 en vivo en Los Ángeles.

Las listas de nominados y nominadas se publicará el viernes 10 de noviembre de 2023. Este día podremos hacernos una idea más clara de qué esperar de esta nueva entrega de los Grammy 2024.

Cómo ver la entrega de premios Grammy 2024 en directo

Todavía quedan unos cuantos meses para la gala, pero si ya has decidido que no puedes perderte la esperada entrega de premios y ver desfilar por la alfombra roja a todos tus artistas favoritos, entonces tendrás que encontrar una manera de poder ver directo la gala.

Ten en cuenta también que tendrás que tener en cuenta el huso horario de tu país. Si en la costa pacífica de Estados Unidos la gala será a las 05:00 pm, significa que tendrás que aguantar despierto o despierta hasta las 2:00 am en España para poder ver la gala, o encender la tele a las 19:00 en México y a las 22:00 en Argentina.

La opción más sencilla es verla en streaming a través de la página web de la cadena de televisión CBS Television Network. Si no estás en Estados Unidos, verás que aparece el siguiente mensaje: “Ups! This video isn’t available in your region”, lo que significa que el vídeo no está disponible en tu territorio.

Esto se debe a un bloqueo por geolocalización que casi todos los canales de TV y servicios de vídeos en streaming suelen aplicar. No obstante, la solución es muy sencilla. Solo tendrás que instalar una VPN para poder cambiar tu dirección IP.

Si no tienes claro qué es o cómo funciona una VPN, te recomendamos hacer clic en este enlace para leer más en detalle sobre qué es VPN y cómo se utiliza. Además, puedes también echarle un vistazo a nuestro artículo sobre las 10 mejores VPN para que puedas elegir la que mejor se ajuste a tus necesidades.

Descubrirás opciones de VPN muy óptimas como NordVPN, ExpressVPN o TunnelBear. Todas ellas suelen tener opciones gratuitas y opciones de pago con herramientas extra.

Otra opción es sintonizar el canal a través de Movistar+, plataforma que tiene los derechos de transmisión de la gala en España. No obstante, como seguramente sabes, Movistar+ en un servicio de pago al cual deberás suscribirte.

¿Quiénes fueron los nominados y nominadas a los Grammy 2023?

Algunas de las categorías principales de los premios Grammy y los/las ganadores/as de la ceremonia de 2023.

Álbum del año: Harry’s House – Harry Styles

Harry’s House – Harry Styles Grabación del año: About Damn Time – Lizzo

About Damn Time – Lizzo Canción del año: Just Like That – Bonnie Raitt

Just Like That – Bonnie Raitt Artista revelación: Samara Joy

Samara Joy Mejor grabación dance/electrónica: Break My Soul – Beyoncé

Break My Soul – Beyoncé Mejor canci ó n R&B : Cuff It – Beyoncé, Denisia “Blu June” Andrews, Mary Christine Brockert, Brittany “Chi” Coney, Terius “The-Dream”, Gesteelde-Diamant, Morten Ristorp, Nile Rodgers y Raphael Saadiq

: Cuff It – Beyoncé, Denisia “Blu June” Andrews, Mary Christine Brockert, Brittany “Chi” Coney, Terius “The-Dream”, Gesteelde-Diamant, Morten Ristorp, Nile Rodgers y Raphael Saadiq Mejor álbum dance/electronica: Reinassance – Beyoncé

Reinassance – Beyoncé Mejor actuación R&B tradicional: Plastic Off The Sofa – Beyoncé

Plastic Off The Sofa – Beyoncé Mejor álbum de música urbana : “Un verano sin ti” – Bad Bunny

: “Un verano sin ti” – Bad Bunny Mejor álbum pop vocal: Harry’s House – Harry Styles

Harry’s House – Harry Styles Mejor actuación pop en solitario: Easy on Me – Adele

Easy on Me – Adele Mejor álbum rap: Mr. Morale & The Big Steppers – Kendrick Lamar

Mr. Morale & The Big Steppers – Kendrick Lamar Mejor actuación rap: The Heart Part 5 – Kendrick Lamar

The Heart Part 5 – Kendrick Lamar Mejor actuación de duo/grupo pop: Unholy – Sam Smith y Kim Petras

Cambios en los Grammy 2024

A través de un comunicado oficial, la Academia de Grabación ha anunciado varios cambios importantes que afectarán al proceso de entrega de los premios.

El primer cambio principal es el hecho de que en 2024 habrá tres nuevas categorías de premios: grabación pop dance, mejor interpretación de música africana y mejor álbum de jazz alternativo.

Además de las nuevas categorías se han impuesto nuevas reglas. La que más llama la atención es la que hace referencia a la Inteligencia Artificial: si un trabajo no tiene autoría humana no podrá ser nominado en ninguna categoría y, obviamente, no podrá optar a ningún premio.

Por otro lado, se especifica que el creador musical de una obra debe de haber colaborado al menos con el 20 % de la obra. Esta novedad se implementó en 2021, así que no es tan novedoso.

Por último, las cuatro grandes categorías de nominados (mejor nuevo artista, mejor álbum, mejor canción y mejor grabación) tendrán solo 8 nominados/as en vez de 10. Ya en 2022 se pasó en algunas categorías de 15 a 10 nominados, así que parece que cada vez las listas de nominados se vuelven más específicas.