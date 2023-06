Decidir qué serie empezar puede no ser nada fácil, sobre todo si se tiene en cuenta la gran oferta de canales de televisión y sitios webs con catálogos interminables. El primer paso puede ser decidir por qué plataforma de streaming apostar.

Como habrás podido intuir, en este artículo nos centraremos en las ficciones que podemos encontrar en Netflix. Para hacértelo todo más fácil, hemos reunido aquí las mejores series que puedes encontrar actualmente en la versión de Netflix para España.

Si te interesa una de estas series pero no está disponible en tu país, puedes acceder a la versión local de España utilizando una VPN como NordVPN. Consulta nuestro artículo de mejores VPN para ver contenido no disponible en tu país para más opciones.

Breaking Bad

Género: Crimen, Drama, Suspenso

Años: 2008-2013

Puntuación en IMdB: 9,5/10

Argumento: Protagonizada por Bryan Cranston, esta serie narra la historia de un profesor de química con cáncer terminal que, preocupado por la situación económica de su familia, decide asociarse con un ex alumno (Aaron Paul) para fabricar y vender metanfetamina.

Lo que dice la crítica: Considerada por muchos como la mejor serie de toda la historia, consiguió ganarse el favor de la crítica y el público sobre todo a partir de la segunda temporada. Fue galardonada como mejor serie en los premios Emmy y los Globos de Oro.

Nuestro planeta

Género: Crimen, Drama, Misterio

Años: 2019

Puntuación en IMdB: 9,3/10

Argumento: A lo largo de ocho episodios, David Attenborough (o Penélope Cruz en la versión española) nos narra el impacto que ha tenido el ser humano en varios hábitats naturales, desde las junglas a los desiertos, pasando por el mar.

Lo que dice la crítica: Esta serie documental ha recibido críticas muy favorables y ha sido aplaudida por cómo explica el impacto de la deforestación o el cambio climático.

Así nos ven (When They See Us)

Género: Drama, Historia, Biografía

Año: 2019

Puntuación en IMdB: 8,9/10

Argumento: Esta serie cuenta los hechos que sucedieron en el parque Central Park de Nueva York en 1989 cuando cinco chicos afroamericanos fueron condenados por violar a una chica. Décadas después, se demostró que no habían sido ellos.

Lo que dice la crítica: Pocas series de 2019 han sido tan aclamadas como esta. La crítica destacó la capacidad de Ava DuVernay de añadir una capa de humanidad a una historia que intenta explicar el sistema judicial en América.

Black Mirror

Género: Drama, Ciencia ficción, Distopía

Años: 2011-presente

Puntuación en IMdB: 8,8/10

Argumento: Los creadores de Black Mirror se imaginan un futuro no muy lejano donde la tecnología llegará a dominar definitivamente la raza humana y en el que nuestros peores instintos serán puestos a prueba.

Lo que dice la crítica: Comparada con la mítica serie The Twilight Zone, esta producción británica consiguió captar en seguida la atención de la prensa por su originalidad, su atrevimiento y su capacidad de hacer chocar al público con la realidad.

Narcos

Género: Drama, Crimen, Biografía

Años: 2015-2017

Puntuación en IMdB: 8,8/10

Argumento: La serie cuenta la historia de cómo Pablo Escobar llegó a convertirse en el narcotraficante más poderoso del mundo, a pesar de la cruenta guerra que le enfrentaba a otros cárteles rivales y a los esfuerzos de la DEA para acabar con él.

Lo que dice la crítica: “Brillante”, “intensa”, “adictiva” son solo algunos de los adjetivos que la prensa ha utilizado para definir una serie que, sin duda, ha conseguido ganarse millones de espectadores alrededor del mundo. Tan exitosa que han hecho un spin-off: Netflix: México.

Peaky Blinders

Género: Drama, Crimen, Historia

Años: 2013-presente

Puntuación en IMdB: 8,8/10

Argumento: Ambientada en el Birmingham de finales de los años treinta, Cillian Murphy encarna al líder de la banda criminal Peaky Blinders, a quien no le temblará el pulso a la hora de conseguir todo aquello que se proponga.

Lo que dice la crítica: Cinematografía e interpretaciones de Peaky Blinders han recibido halagos por igual por parte de una crítica que también ha destacado que la BBC se haya atrevido a tratar una parte de la historia británica poco representada en las producciones televisivas.

Dark

Género: Crimen, Drama, Misterio

Años: 2017-presente

Puntuación en IMdB: 8,7/10

Argumento: En la ciudad alemana de Winden, hace años que se están produciendo sucesos extraños. La historia principal se sitúa en 2019 y empieza con la desaparición repentina de Mikkel Nielsen.

Lo que dice la crítica: La primera temporada de Dark recibió elogios por parte de la crítica. Hay quien incluso la comparó con uno de los clásicos de ficción: Twin Peaks, y también con una de las mejores del momento: Stranger Things.

Line of Duty

Género: Crimen, Drama, Misterio

Años: 2012-2021

Puntuación en IMdB: 8,7/10

Argumento: El detective sargento Steve Arnott es transferido a la unidad AC-12 después de que el superintendente jefe Ted Hastings haya cometido un error durante una operación antiterrorista.

Lo que dice la crítica: A lo largo de sus casi diez años de emisión, Line of Duty se ha ganado el favor del público, la crítica y la industria, que ha nominada a varios premios importantes.

Stranger Things

Género: Drama, Ciencia ficción, Fantasía

Años: 2016-presente

Puntuación en IMdB: 8,7/10

Argumento: Cuando el pequeño Will desaparece misteriosamente, los secretos del pueblo de Hawkins empezarán a aflorar y dejarán al descubierto los terroríficos experimentos científicos que el gobierno ha estado llevando a cabo durante años.

Lo que dice la crítica: Convertida en todo un fenómeno de masas, la serie original de Netflix no ha dejado de recibir favorables críticas de la prensa especializada, que han aplaudido sobre todo el homenaje de Stranger Things a la cultura pop de los años ochenta.

Gambito de dama

Género: Drama, Deporte

Años: 2020

Puntuación en IMdB: 8,6/10

Argumento: Ambientada en los años cincuenta y sesenta, Gambito de dama cuenta la historia de una joven prodigio del ajedrez, Beth Harmon. Con el objetivo de convertirse en la mejor jugadora del mundo, tendrá que lidiar también con otros problemas.

Lo que dice la crítica: Gambito de dama (o The Queen’s Gambit) fue un fenómeno a finales de 2020 y, de hecho, se convirtió en una de las más vistas de la historia de Netflix. Recibió también muy buena crítica de los expertos y destacaron la brillante actuación de Anya Taylor-Joy.

La maldición de Hill House

Género: Drama, Horror, Misterio

Años: 2018-presente

Puntuación en IMdB: 8,6/10

Argumento: La serie cuenta la historia de la familia Crain y su relación con la famosa casa de Hill House. La trama se desarrollará dando saltos al pasado -cuando los protagonistas eran niños- y al presente -cuando ya son adultos-.

Lo que dice la crítica: The Haunting of Hill House -su título original- recibió buenas críticas desde que fue estrenada en Netflix. La han llegado a definir como la serie perfecta para una maratón con amigos y amigas por Halloween. También puedes ver The Haunting of Bly Manor.

Mindhunter

Género: Crimen, Drama, Thriller

Años: 2017-presente

Puntuación en IMdB: 8,6/10

Argumento: Holden Ford y Bill Tench son dos agentes del FBI que se entrevistarán con varios asesinos en serie para intentar entender, con la ayuda de la psicóloga Wendy Carr, cómo funciona su mente y, con un poco de suerte, que sirva para resolver casos en el futuro.

Lo que dice la crítica: Medios de comunicación de prestigio como Time, The Guardian, The Independent, Vanity Fair o Vogue incluyeron esta producción protagonizada por Jonathan Groff en sus listas de mejores series de 2017. Los críticos destacan sobre todo la evolución de sus personajes en Mindhunter.

The Crown

Género: Drama, Realeza, Biografía

Años: 2016-presente

Puntuación en IMdB: 8,6/10

Argumento: Este drama basado en hechos reales empieza con la coronación de la reina Isabel II y te llevará por un viaje a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, donde no faltarán historias de amor y desamor.

Lo que dice la crítica: Un producto extremadamente bien realizado, unas actuaciones estelares y una cinematografía excelente son tres de los aspectos que más han llamado la atención de la crítica de The Crown.

Derry Girls

Género: Comedia

Años: 2018-presente

Puntuación en IMdB: 8,5/10

Argumento: Erin, Orla, Clare, Michelle y James son cinco adolescentes que viven en Derry, en Irlanda del Norte. La serie nos cuenta sus aventuras siendo estudiantes de un colegio femenino de monjas católicas.

Lo que dice la crítica: Siendo la serie más vista en Irlanda del Norte, no extraña que Netflix decidiera comprar sus derechos de emisión internacional. De ella, se valora especialmente su autenticidad.

Creedme (Unbelievable)

Género: Crimen, Drama

Años: 2019-presente

Puntuación en IMdB: 8,4/10

Argumento: Basada en el reportaje de T. Christian Miller y Ken Armstrong, Creedme cuenta la historia de varios casos de violación que acontecieron entre 2008 y 2011 en Estados Unidos. La serie se centra en una de las víctimas, Marie, y dos detectives.

Lo que dice la crítica: Otra serie aclamada de 2019 que trata sobre un caso real. Se ha destacado su relato desgarrador y bien narrado, que tiene por objetivo cambiar la forma en la que la sociedad juzga a las víctimas, convirtiéndolas muchas veces en culpables.

La asistenta

Género: Drama

Años: 2021

Puntuación en IMdB: 8,4/10

Argumento: Después de escapar de una relación abusiva, una joven madre encuentra un trabajo limpiando casas. Y mientras tanto, tendrá que encontrar la forma de criar a su hija y construir un mejor futuro para las dos.

Lo que dice la crítica: La crítica ha aplaudido esta serie protagonizada por Margaret Qualley y muy especialmente la actuación de esta joven actriz.

Sex Education

Género: Crimen, Drama

Años: 2019-presente

Puntuación en IMdB: 8,3/10

Argumento: Otis Milburn es un estudiante de instituto a quien no le gusta llamar la atención, sobre todo cuando se trata de sexo. Lo tiene difícil, pues su madre es la terapeuta sexual del centro y eso le llevará a vivir situaciones de mucha ansiedad.

Lo que dice la crítica: La primera temporada de esta Sex Education fue muy bien recibida por público y crítica, que destacó el hecho de que una historia para jóvenes pueda entretener a adolescentes y adultos por igual. Destacan también la interpretación libre de estereotipos de Ncuti Gatwa.

La casa de papel

Género: Crimen, Drama, Intriga

Años: 2017-2021

Puntuación en IMdB: 8,2/10

Argumento: Asistimos al atraco de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre: un plan orquestado por ocho ladrones que quieren pasar a la historia y llevarse a casa 2.400 millones de euros. Para ello, tomarán los trabajadores de la fábrica y un grupo de estudiantes como rehenes.

Lo que dice la crítica: Poco más se puede decir de una serie como La casa de papel que ha sido nominada a varios Premios Feroz y Premios de la Unión de Actores y que ya ha sido nombrada como “la mejor serie española de la historia”.

Sense8

Género: Drama, Ciencia ficción, Misterio

Años: 2015-2018

Puntuación en IMdB: 8,2/10

Argumento: Ocho personas aparentemente sin conexión alguna y separadas por miles de kilómetros entre sí empiezan a experimentar sensaciones telepáticas que les permitirán vivir y recordar parte de las vidas de los otros.

Lo que dice la crítica: Pese a estar mejor valorada por el público que la crítica, lo cierto es tanto unos como otros coinciden en apuntar que las historias de los personajes y la manera en la que se entrelazan hacen de esta una serie a tener en cuenta.

The Good Place

Género: Comedia, Fantasía, Distopia

Años: 2016-2020

Puntuación en IMdB: 8,2/10

Argumento: Tras su muerte, Eleanor Shellstrop es enviada al “lado bueno”, un sitio donde solo va a parar la gente que, en vida, ha realizado buenas acciones. Sin embargo, ha habido un error y es que ella debería haber ido al “lado malo”. Ahora, deberá evitar que la pillen.

Lo que dice la crítica: Los expertos destacan sobre todo las grandes actuaciones de Kristen Bell y Ted Danson en The Good Place, que consiguen entretener y conmocionar al público a partes iguales, así como la valentía de haber tratado un tema de forma tan original por primera vez.

Bodyguard

Género: Crimen, Drama, Suspense

Años: 2018

Puntuación en IMdB: 8,1/10

Argumento: Richard Madden protagoniza esta serie. Se pone en el papel de David Budd, el guardaespaldas de la política del partido conservador británico Julia Montague, cuyos ideales se sitúan muy alejados de los de Budd.

Lo que dice la crítica: Bodyguard se convirtió en una de las series del año y arrasó en las varias ceremonias de premio. Madden se llevó el Globo de Oro y fue nominado a otros como el Critics’ Choice.

Orange is the New Black

Género: Crimen, Suspense, Misterio

Años: 2013-2019

Puntuación en IMdB: 8,1/10

Argumento: La vida de Piper Chapman cambiará por completo cuando sea encarcelada en una prisión de Litchfield, donde deberá enfrentarse a un pasado que creía haber dejado atrás y donde conocerá a un grupo de chicas, por lo menos, peculiares.

Lo que dice la crítica: Las críticas que ha ido recibiendo Orange is the New Black desde su estreno se han centrado sobre todo en ensalzar la humanización que hace de las prisioneras, así como su acertada representación de todos los sexos, etnias, sexualidades y tipos de cuerpo.

El juego del calamar

Género: Drama

Años: 2021

Puntuación en IMdB: 8/10

Argumento: 456 personas aceptan participar a un juego que promete recompensar al ganador con muchísimo dinero. Su desesperación les llevará a luchar con su propia vida para hacerse con la victoria.

Lo que dice la crítica: El juego del calamar consiguió ser una de las series más vistas de Netflix en tan solo unos días. Se ha aplaudido sobre todo la crítica social que hace la serie y su capacidad de mantener al espectador pegado a la pantalla.

The End of the F***ing World

Género: Comedia, Drama, Crimen

Años: 2017-2019

Puntuación en IMdB: 8/10

Argumento: Basada en los cómics homónimos, la trama gira en torno a un joven que se autodefine como psicópata y a una chica que odia a todo el mundo. Juntos se aventurarán en un viaje por carretera que les cambiará la vida.

Lo que dice la crítica: The End of the F***ing World ha recibido una gran aclamación. La crítica se dividía entre aquellos que ansiaban una segunda temporada y aquellos que dudaban que la primera pueda mejorarse. Ahora ya se sabe que no habrá tercera.

You

Género: Crimen, Drama, Romance

Años: 2018-presente

Puntuación en IMdB: 7,7/10

Argumento: Joe Goldberg es el encargado de una librería de Nueva York, donde conocerá a quien dice es el amor de su vida: Guinevere Beck. Pronto descubriremos que ese amor es en realidad una obsesión que le llevará a traspasar todo tipo de barreras.

Lo que dice la crítica: La crítica alabó la capacidad de los creadores de formular una trama con la que poder sentirse identificado y rechazar al mismo tiempo todo lo que se ve. El protagonista, Penn Badgley, ha reiterado que no debemos sentir empatía con su personaje en You.

No te pierdas todos los estrenos en series de cada mes.