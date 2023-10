Review de la tablet Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: Es demasiado cara

En pocas palabras Pros Impresionante pantalla de 14,6 pulgadas

Rendimiento potente

Excelentes cámaras frontales

S Pen incluido Contras Muy caro

Notch

Android no permite aprovechar al máximo la pantalla

Viene sin cargador Nuestro veredicto La Galaxy Tab S8 Ultra es la tableta Android más OTT que existe, con una pantalla enorme y especificaciones de primera, pero tendrás que pagar por ella. Asegúrate de que vas a necesitar tanta potencia y de que no te vendría mejor un portátil de precio similar.

Precio en el momento de escribir esta review

From $1,099

Uno de los debates recurrentes en el mundo de la tecnología es el de si las tablets son un dispositivo que tiene sentido o no. Hoy en día hay smartphones con las pantallas muy grandes y, por otro lado, si quieres una pantalla más grande puedes comprar un portátil.

Sin embargo, la tablet sigue teniendo su público ya que ha demostrado haberse convertido en un dispositivo muy útil para profesionales creativos o para aquellos que la usan para ver vídeos, navegar por Internet o jugar.

Y, dentro de todas las tablets, si hay una emblemática es la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Con una enorme pantalla de 14 pulgadas, se trata de un hermoso dispositivo para el consumo de plataformas para ver series y películas y la navegación web, pero con un precio superior a los 1.000 euros, es difícil imaginar a alguien que quiera gastar tanto dinero para ver Netflix en el tren de camino al trabajo (sobre todo después de que Netflix subiera sus precios todavía más).

El tamaño y la relación de aspecto de la pantalla se parecen mucho a los de un portátil, especialmente con la cubierta del teclado puesta, y con la interfaz DeX de Samsung es una alternativa de ordenador sorprendentemente capaz.

Por otro lado, esa funda con teclado es opcional y tiene un precio desorbitado. Samsung incluye un lápiz óptico S Pen de forma gratuita con la tableta, pero es una tableta demasiado grande para sostenerla simplemente con una mano y usar un lápiz óptico con la otra.

Lo bien que funcione la Tab S8 Ultra dependerá en gran medida de por qué te atrae, y de cuánto dinero tengas para gastar.

¿Merece la pena la Galaxy Tab S8 Ultra en 2023?

Desde que se escribió por primera vez esta review, la Tab S8 Ultra tiene una sucesora, la S9 Ultra. Pero aparte de pequeñas mejoras de rendimiento, pantalla y cámara, no ha cambiado mucho.

Casi todo lo que escribimos en nuestra review sobre la S8 Ultra sigue siendo válido. Es un dispositivo increíblemente capaz, y la combinación de diseño premium y pantalla expansiva es una verdadera obra de ingeniería.

Sus principales inconvenientes: el precio, el notch, las limitaciones de Android y la falta de un cargador incluido, no se han abordado en el Tab S9 Ultra.

Así que, si estás seguro o segura de que una tablet de 14 pulgadas es adecuada para ti, sigue mereciendo la pena comprar la S8 Ultra. Y con las ofertas periódicas de la propia Samsung y de terceros minoristas como Amazon, es posible que puedas conseguirla por mucho menos de su precio original.

Además, el próximo 10-11 de octubre tendrá lugar el Prime Day de Amazon, dos días de rebajas en los que la Tab S8 Ultra podría estar rebajada. Te recomendamos que estés pendientes de las ofertas en Amazon.

Diseño y calidad construcción

Pantalla enorme

Construcción fina pero sólida

Muesca notable

La primera sensación que tendrás al ver la Tab S8 será la de que estás ante una tablet muy grande. Esta es la primera tablet “ultra” de Samsung, y parece que la compañía ha querido dejar bien claro que ese “ultra” tiene relación con el tamaño.

La pantalla de 14,6 pulgadas no solo es cómodamente más grande que la de 12,4 pulgadas del Tab S8+, sino que también es mucho más grande que el rival más cercano de Apple, el iPad Pro de 12,9 pulgadas. Es una pantalla enorme, más grande que la de muchos portátiles, y por supuesto eso hace que la tableta en su conjunto sea bastante grande.

En honor a Samsung, se ha esforzado por mantener el S8 Ultra delgado a pesar de ello. De alguna manera, casi imposible, solo tiene 5,5 mm de grosor, es decir, es más delgado que esas otras dos tablets. Es el tipo de hazaña de ingeniería que se siente un poco como un truco de magia, pero uno necesario para manejar lo que ya es un peso considerable: 726 gramos el modelo con wifi, y 728 gramos si se agrega el 5G.

Es un peso elevado para una tablet, especialmente para una que se puede sostener con una mano y un lápiz óptico en la otra. Eso significa que, debido a este tamaño, el Ultra es francamente incómodo de usar como tableta la mayor parte del tiempo: es demasiado grande para tomar notas cómodamente, para usarlo como lector electrónico o incluso para navegar por la web desde el sofá.

Por supuesto, esto sería ligero para un portátil, pero el teclado Book Cover oficial de Samsung pesa otros 644 gramos por sí mismo, lo que supone un total de 1,37 kg, que es más pesado que algunos portátiles equivalentes. Si optas por comprar el teclado -que cuesta 349 dólares más por sí mismo- ten en cuenta que es bueno, pero no genial.

Es lo suficientemente cómodo para escribir, y me encanta el amplio trackpad, pero la pantalla se separa con demasiada facilidad del teclado, y junto con el pie de apoyo su tamaño es enorme – no será una opción amigable para trabajar desde un avión o un tren.

En cuanto a la apariencia del Ultra, Samsung ha mantenido las cosas restringidas. Mientras que el S8 y el S8+ vienen con algunas opciones de acabado coloridas, el Ultra solo se ofrece en gris grafito.

Este color domina la parte trasera de aluminio de la tableta, aparte de un pequeño logotipo de Samsung, las líneas de las antenas y la franja negra que va desde las dos cámaras traseras, donde el lápiz óptico S Pen puede acoplarse magnéticamente. Si lo prefieres, también puedes acoplar el S Pen a algunos (aunque no a todos) de los lados cuadrados.

En la parte delantera, sin embargo, hay un elemento de diseño que destaca: la muesca. Mientras que Samsung se ha alejado de las muescas en sus teléfonos premium -con cámaras selfie perforadas en la serie S22 y una cámara bajo la pantalla en el Z Fold 3-, la compañía ha tomado la inusual decisión de poner las dos lentes frontales del Tab S8 Ultra en una muesca.

Aunque la tableta tiene suficiente bisel al que agarrarse, aparentemente no dejaba espacio suficiente para estas lentes. Afortunadamente, la muesca inclinada sólo cae un poco en la pantalla, por lo que en su mayor parte no se interpondrá en el camino del contenido. Esto no se siente como la forma más elegante de manejar las cámaras selfie en 2022, pero en última instancia no se siente como un inconveniente importante.

En cuanto a la protección, el cuerpo del S8 Ultra está hecho de Aluminio Armado de Samsung, que puedo decir por experiencia que es al menos lo suficientemente resistente como para proteger un Z Flip 3, que de otro modo sería frágil, de una fea caída. La pantalla está revestida con Gorilla Glass 5 -aunque no con el último estándar Victus- pero no hay clasificación IP para la protección contra el polvo y el agua.

Pantalla y audio

Enorme pantalla AMOLED de 14,6 pulgadas

Relación de aspecto de pantalla ancha 16:10

Soporte para el lápiz S Pen

Altavoces cuádruples

La pantalla del Tab S8 Ultra es, por supuesto, la principal razón por la que es tan grande.

Con 14,6 pulgadas, sería una pantalla bastante grande en muchos portátiles, por no hablar de las tabletas. Como ya he dicho, eso hace que la tableta en su conjunto sea voluminosa, pero, por supuesto, la ventaja es que hay un montón de espacio en la pantalla, tanto si quieres usarla para transmitir Netflix como para ejecutar varias aplicaciones de trabajo una al lado de la otra.

Se podría pensar que esto último sería el enfoque obvio, pero no estoy tan seguro. Esto se debe en parte a que Samsung ha optado por una relación de aspecto inusual, con una pantalla ancha de 16:10 que se adapta mejor a los originales de Netflix y al streaming de películas que a la productividad, especialmente en un momento en el que los portátiles enfocados al trabajo se están moviendo en la dirección opuesta, hacia pantallas más cuadradas que ofrecen espacio vertical adicional.

Eso no quiere decir que no se pueda trabajar en una pantalla panorámica como ésta -y, por supuesto, Samsung ha incluido un montón de herramientas de software para hacerlo, de las que hablaré más adelante-, pero parece una pantalla más adecuada para ver.

Y para ser justos, las pantallas no son mucho mejores. Se trata de un panel AMOLED de 120 Hz, capaz de ofrecer animaciones fluidas y velocidades de fotogramas rápidas, al tiempo que reproduce el contenido con gran detalle y profundidad a una resolución nítida de 1848 x 2960.

La compatibilidad con HDR10+ completa el conjunto de características, ayudando a que el contenido compatible se vea lo mejor posible, aunque no hay soporte para el estándar Dolby Vision, a pesar de que los impresionantes altavoces cuádruples de la tableta son compatibles con Atmos.

Samsung también ha incluido un sensor de huellas dactilares en la pantalla, que se encuentra en la parte inferior de la misma (o en el lado derecho, si se usa en horizontal). Es tan rápido y fiable como cabría esperar.

Por supuesto, la otra característica clave es que esta pantalla admite la entrada del lápiz óptico S Pen de Samsung, que se incluye con la tableta. Esta última versión ha reducido tanto la velocidad de respuesta que el lápiz óptico es prácticamente instantáneo, eliminando la incomodidad de tomar notas o dibujar garabatos.

El S Pen sólo tiene un botón, pero las “acciones aéreas” de Samsung permiten combinarlas con gestos para activar una serie de efectos personalizables exclusivos de cada aplicación, lo que añade un nivel adicional de funcionalidad a la configuración del lápiz.

Especificaciones y conectividad

Chip insignia Snapdragon 8 Gen 1

Hasta 512 GB de almacenamiento y 16 GB de RAM

Red 5G opcional

Uno se preocuparía si una tableta tan cara no tuviera unas especificaciones a la altura, pero Samsung no ha escatimado en ese aspecto.

La Tab S8 Ultra está equipada con el Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, el chip más potente de la compañía hasta la fecha, y puede equiparse con hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento (aunque esto hará que una tableta ya de por sí cara lo sea aún más).

Si no te importa la RAM, ten en cuenta que el S8 Ultra admite tarjetas microSD de hasta 1TB, por lo que incluso la SKU más barata puede ampliarse fácilmente para ofrecer mucho más almacenamiento.

El rendimiento es inevitablemente impresionante. De hecho, he estado probando la versión más barata del S8 Ultra, con 128 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM, pero he comprobado que incluso este modelo es capaz de seguir cómodamente el ritmo de todo lo que le he lanzado, incluyendo la multitarea de múltiples aplicaciones en pantalla dividida durante una jornada de trabajo completa.

En los benchmarks es el tablet Android más potente que hemos probado hasta ahora, aunque hay que decir que está muy por detrás de los últimos iPads con M1 de Apple. Resulta impresionante que consiga una velocidad de fotogramas relativamente alta en las pruebas gráficas más exigentes de GFXBench a pesar de la alta resolución WQXGA+.

Me preocupaba que, al ser tan delgado, tuviera problemas de sobrecalentamiento, pero no he notado ninguno hasta ahora.

Cabe destacar que el S8 Ultra se encuentra entre los productos que Samsung ha admitido que pueden tener el rendimiento estrangulado en ciertas aplicaciones por el Servicio de Optimización de Juegos de la compañía, especialmente muchos juegos. Esto limitará el rendimiento (en nombre de la protección del hardware contra el sobrecalentamiento y otros problemas), aunque Samsung está emitiendo parches para reducir el comportamiento de estrangulamiento.

El 8 Gen 1 también es capaz de proporcionar red 5G, aunque tendrás que pagar un extra por ello – por defecto el tablet es solo wifi. En el momento de escribir este artículo, ningún operador estadounidense ofrece tampoco el modelo 5G, por lo que los lectores estadounidenses podrían no tener la opción en absoluto.

Más allá del 5G, encontrarás soporte para Wi-Fi 6E junto con Bluetooth 5.2 No se incluye NFC, pero creo que está bien – me cuesta imaginar a mucha gente rompiendo una tableta de 14,6 pulgadas para hacer un pago sin contacto.

Batería y carga

Duración media de la batería

Carga rápida para los estándares de las tabletas

Cargador no incluido

La gran pantalla ha dado a Samsung espacio para una gran batería, con la friolera de 11200mAh, casi el triple de la batería de un smartphone típico, y más que la de la mayoría de las tabletas.

Por supuesto, con esa batería que necesita alimentar las mejores especificaciones y una gran pantalla, se agota rápidamente. He comprobado que tiene suficiente energía para durar un día de trabajo -lo que probablemente sea la mejor barra de éxito aquí-, pero es probable que quieras cargarlo después.

Eso significa que no tendrás que preocuparte demasiado por llevar un cargador contigo si estás trabajando fuera de casa, pero tendrás que acordarte de recargarlo durante la noche.

Si eso no es una opción, la carga es rápida, al menos para los estándares de las tabletas. El S8 Ultra puede utilizar velocidades de carga de hasta 45W, que según Samsung pueden devolver una carga completa en 82 minutos.

Probamos incrementos de tiempo más pequeños, y encontré que alcanza una carga del 14 % en 15 minutos, y una carga del 29 % en 30 minutos. Eso es más lento de lo que predice Samsung, y sobre esa base yo esperaría que una carga completa tardara más bien dos horas.

Sin embargo, hay una advertencia importante: no estaba probando con un cargador oficial de 45W de Samsung. Eso es porque Samsung no incluye uno en la caja. Probé la carga con un cargador USB-C PD de terceros de 65W, y deberías poder utilizar sin problemas algo similar -o incluso el cargador de tu teléfono-, pero ten en cuenta que podrías tener que pagar más para comprar el enchufe oficial para garantizar las velocidades máximas de Samsung.

Otro inconveniente es que no hay soporte de carga inalámbrica. Esto no es un gran problema para una tableta, ya que por su tamaño sería incómodo colocarla en una almohadilla de carga normal, pero también significa que no hay carga inalámbrica inversa, por lo que no se puede utilizar para recargar el teléfono o los auriculares sobre la marcha.

Cámara y vídeo

Doble cámara frontal de 12 MP

Cámaras traseras de 13 MP y 6 MP

Supera a casi cualquier portátil en cuanto a videollamadas

La Tab S8 Ultra tiene un total de cuatro cámaras, lo que puede parecer una exageración para una tableta, pero hay algo de método en la locura.

En la parte trasera encontrarás un par de lentes: una cámara principal de 13 MP y una ultrawide de 6 MP. He tenido que forzarme a usarlas para probar la tableta, y no puedo imaginarme muchos casos en los que la gente se apoye en ellas: es un dispositivo demasiado voluminoso para usarlo como cámara en un sentido tradicional.

Sin embargo, no cabe duda de que existen casos de uso, y las cámaras no están nada mal, especialmente con luz brillante. La ultrafotografía es limitada, con un rango dinámico bajo y detalles poco nítidos, pero la cámara principal suele cumplir con su cometido.

Las dos cámaras frontales son posiblemente más importantes, ya que entrarán en acción si quieres usar el Tab S8 Ultra para hacer videollamadas, y si te convence o no la muesca dependerá realmente de su calidad.

Ambas lentes utilizan sensores de 12 MP, aunque sigue habiendo una ligera caída de calidad al cambiar a la ultrapanorámica, aunque mucho menos que con las cámaras traseras.

En cuanto a las fotos, ambas cámaras hacen fotos vibrantes y detalladas, pero la lente principal maneja mejor el rango dinámico y la iluminación difícil.

Y lo que es más importante, ambos son capaces cuando se trata de vídeo, y este es un área en la que el Tab S8 Ultra puede superar a casi cualquier portátil del mercado: si quieres hacer una videollamada sobre la marcha, el estándar de las cámaras web de los portátiles sigue siendo vergonzosamente bajo, mientras que estos dos objetivos preservan el tono de la piel y los detalles, y pueden adaptarse bien a distintos tipos de iluminación.

Software y actualizaciones

Viene con Android 12 y OneUI 4.1

Se prometen cuatro años de actualizaciones de Android

Interfaz de escritorio Samsung DeX opcional

La Tab S8 Ultra se entrega con Android 12 y la interfaz OneUI 4.1 de Samsung. Esto permite una integración perfecta con otros dispositivos Samsung -como compartir pantalla o transferir archivos con teléfonos o portátiles Samsung, o un rápido emparejamiento con los auriculares Galaxy Buds- pero también trae consigo algunas optimizaciones específicas para la tableta.

La principal es el modo DeX, un modo opcional que activa una interfaz de estilo de escritorio. Obviamente, está diseñado para la productividad en primer lugar, y tiene más sentido cuando se combina con la carcasa del teclado y un ratón o trackpad: es realmente la realización de que esto es un sustituto del portátil.

En su mayor parte, el modo DeX funciona con fluidez, pero hay algunos contratiempos. No todas las aplicaciones están optimizadas para el modo, y algunas te avisan cuando las abres de posibles inconsistencias.

No noté demasiados problemas, excepto uno que fue un gran dolor de cabeza para mi flujo de trabajo personal: 1Password se negaba a ejecutarse mientras el modo DeX estaba activo, lo que significaba que tenía que cambiarlo cada vez que quería entrar en una cuenta en cualquier lugar. No es lo ideal.

No es necesario utilizar DeX, por supuesto, e incluso sin él se puede crear un espacio de trabajo productivo. Samsung tiene algunas de las mejores herramientas de multitarea en Android ahora mismo, y con esta enorme pantalla es fácil configurar varias ventanas una al lado de la otra o pasar de una aplicación a otra.

Realmente descubrí que podía trabajar cómodamente en el S8 Ultra, aunque si me dieran a elegir seguiría optando por un portátil con Windows completo nueve de cada diez veces.

Esto se debe en parte a que sigue habiendo pequeños indicios de que Android simplemente no es lo mejor en las tabletas. Por ejemplo, la pantalla panorámica de 14,6 pulgadas debería ser perfecta para el streaming de contenido multimedia, pero mientras que Netflix aprovecha al máximo el enorme panel, la aplicación Disney+ se niega a maximizar el contenido para ajustarse a la pantalla, obligándome a ver Moon Knight con letterboxing en los cuatro lados del contenido.

Muchas otras aplicaciones no aprovechan el espacio disponible, a menudo porque no tienen versiones optimizadas para Android.

Problemas como este podrían mejorar cuando Samsung decida actualizar la Tab S8 Ultra a Android 12L, la reciente actualización de la versión de Google centrada en las pantallas grandes. Esto incluye una barra de tareas y un trabajo en pantalla dividida más fácil, aunque como OneUI ya incluye gran parte de esto es difícil saber cómo de grande sería el cambio de 12L aquí.

La buena noticia es que Samsung ya ha confirmado que planea emitir la actualización, como parte de una generosa promesa de actualización para la línea Tab S8.

Esta tablet recibirá cuatro años de actualizaciones de la versión de Android -la mayor cantidad de cualquier tableta que exista- con un quinto año de parches de seguridad. Así, no sólo recibirá la versión 13 de Android de este año, sino que llegará hasta la 16 en 2025, con parches de protección hasta 2026.

Precio y disponibilidad

No es ninguna sorpresa: la tablet Tab S8 Ultra no es barata. Su precio parte de los 1.149 € de 8 GB / 128 GB con wifi, y llega hasta los 1.499 € para la versión de 16 GB / 512 GB. Sin embargo, hemos reunido las mejores ofertas de la serie Tab S8 que hemos encontrado para ayudarte a reducir el precio.

Pero ese no es todo el coste. Mientras que el lápiz S Pen está incluido, la funda con teclado no lo está, y a casi 350 euros es un coste adicional considerable. Si esperas utilizar el S8 Ultra para trabajar, como es lo más probable, el precio de partida es entonces efectivamente de 1.449 €.

Para ser justos con Samsung, el iPad Pro de 12,9 pulgadas de Apple sigue siendo igual de caro, a partir de 1.199 €, y ninguno de los dos tiene una mala relación calidad-precio dadas las especificaciones que ofrece, pero la mayoría de los usuarios de tabletas simplemente no necesitan toda esa potencia, y los que sí la necesitan podrían estar mejor servidos por un portátil.

Si lo que quieres es una tableta para ver Netflix, puedes encontrar una excelente por mucho menos -incluso dentro de la propia gama Tab S8 de Samsung- aunque hay que reconocer que tiene una pantalla más pequeña.

Y si la quieres principalmente para trabajar, por el mismo precio de esta tableta y la funda con teclado, verás que hay excelentes portátiles que la superan en rendimiento y facilidad de uso.

Veredicto

La Galaxy Tab S8 Ultra es, desde el punto de vista del hardware puro, casi con toda seguridad la mejor tableta Android del momento. A su excelente rendimiento se suma un diseño delgado que mantiene todo el conjunto lo más ligero y cómodo posible dada la colosal pantalla.

La cuestión es para quién es el S8 Ultra. Por muy buena que sea la pantalla para ver la televisión y las películas, seguramente es un dispositivo demasiado caro para que la mayoría lo elija para el streaming de medios o los juegos Android.

Y si bien es un dispositivo de trabajo capaz, una vez que se añade la funda con teclado el calibre de las alternativas de portátiles mejora drásticamente, la mayoría de las cuales seguirán siendo mejores máquinas de trabajo gracias a las limitaciones de software endémicas de Android en las tabletas.

Por supuesto, la verdadera ventaja es la versatilidad. Ninguna de las tabletas más baratas podrá igualar la capacidad de productividad del S8 Ultra, y ninguno de los portátiles puede competir como dispositivo multimedia.

Para que la Tab S8 Ultra tenga sentido como compra, probablemente tendrás que querer usarla para ambas cosas, o al menos estar seguro de que harás uso del factor de forma de la tableta tan a menudo como del modo de portátil.

Si te lo puedes permitir -y, lo que es más importante, justificarlo- es poco probable que te decepcione. Pero a este precio, la mayoría de nosotros es mejor buscar en otra parte.

Especificaciones

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8/12/16 GB de RAM

128/256/512GB de almacenamiento (ampliable hasta 1 TB)

Pantalla AMOLED de 14,6 pulgadas a 120Hz (1848×2960 a 240ppi)

Doble cámara trasera: ancha (13 MP, f/2.0) y ultra ancha (6 MP, f/2.2)

Doble cámara frontal: ancha (12 MP, f/2.2) y ultra ancha (12 MP, f/2.4)

Cuatro altavoces estéreo

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

5G (opcional)

Lápiz óptico S Pen (incluido)

Batería de 11200mAh

Carga por cable de 45W

326,4 x 208,6 x 5,5 mm

726 gramos (Wi-Fi) o 728 gramos (5G)