Aquí tienes nuestra review del Xiaomi Redmi 10

En pocas palabras Puntuación Pros Increíble precio

Buena batería

Sensor de huellas dactilares

Pantalla 90 Hz con AdaptativeSync Contras Pantalla LCD con colores poco intensos

Cámara básica

Carga de 18W lenta Nuestro veredicto El Xiaomi Redmi 10 de gama media tiene un aspecto bonito y varias prestaciones decentes teniendo en cuenta su precio. Eso sí, no esperes que lo haga todo a alto nivel.

Precio en el momento de escribir esta review

From $249.99

Mejores precios hoy: Xiaomi Redmi 10

Tienda Precio $108.70 Ver oferta $169.99 Ver oferta Product Precio

Sin hacer demasiado ruido, Xiaomi se ha convertido en una opción a tener en cuenta en todos los rangos de precios y, con el Redmi 10, la compañía ofrece un teléfono de gama media sólido a un precio impresionantemente económico.

Además, es un teléfono muy atractivo, con un acabado brillante que da la sensación de ser más premium que la mayoría de los teléfonos que cuestan menos de 180 €. Tiene un sensor de huellas dactilares incrustado en el botón de Inicio, una pantalla que ocupa casi toda la parte frontal y un rendimiento admirable teniendo en cuenta sus componentes.

Por mala suerte, su pantalla de 90 Hz utiliza la tecnología LCD, lo que hace que no llegue a los niveles de otros móviles que utilizan la tecnología OLED, más moderna. Aun así, por su precio, es difícil de discutir.

Actualizado 26/09/2023: Más de dos años después de la llegada del Redmi Note 10, la compañía ya tiene dos generaciones en el mercado (y una posible tercera en camino), por lo que no merece la pena comprar el modelo de 2021. Los modelos más nuevos siguen siendo asequibles y ofrecen mejor tecnología.

Diseño y construcción

Grosor de 8,9 mm

181 g

Sin resistencia al agua

A pesar de su bajo precio, nadie puede negar que el Xiaomi Redmi 10 tiene un aspecto muy bonito.

Gracias al acabado mate de la parte trasera (el modelo que he probado es en color Azul Marítimo, pero también está disponible en Blanco Guijarro y Gris Carbón), es muy bonito cuando le da la luz, lo que hace que parezca premium.

Sin embargo, a diferencia del Redmi Note 10 5G, su parte trasera es brillante, lo que significa que se quedarán fácilmente marcadas tus huellas dactilares y no será tan fácil de agarrar como el otro modelo de Xiaomi.

La parte delantera está ocupada prácticamente toda por la pantalla. Siguen habiendo biseles, claro, y tal vez se hagan más evidentes debido a la pantalla LCD (más detalles a continuación), pero se deja de usar un notch en favor de una pantalla perforada para alojar la cámara selfie.

El Redmi 10 se carga a través del puerto USB-C de la parte inferior, mientras que tenemos los botones del volumen en el lado derecho, justo por encima del botón de encendido, que también activa el Asistente de Google. Dicho botón también incorpora un sensor de huellas dactilares, aunque también lo podrás desbloquear usando un código de acceso o un patrón.

Por último, encontramos un puerto infrarrojo en la parte superior del dispositivo, que Xiaomi lleva incorporando desde hace un tiempo, aunque todavía no le he encontrado un uso en el día a día. Preferiría que tuviera algún tipo de resistencia al agua, pero no es así.

Pantalla

Pantalla LCD de 6,5″

Full HD+

90 Hz con AdaptiveSync

La pantalla LCD del Xiaomi Redmi Note 10 5G es de 6,5″, lo que significa que es bastante grande. El panel le ofrece a los usuarios mucho espacio para jugar y usar las aplicaciones, pero carece de los colores vibrantes de un panel OLED.

Entiendo que se ha optado por un panel LCD para poder ofrecerlo a ese precio, pero la pantalla Full HD+ (1080 x 2400) tiene un límite de 90 Hz, mientras que encontramos rivales con paneles de 120 Hz. Pero, hay que decir que como mínimo supera los 60 Hz (como el Honor 50 Lite).

Cuando está estable, la función AdaptiveSync se sitúa en 45 Hz, mientras que los vídeos se transmiten a 60 Hz. Al jugar o navegar por las redes sociales, la frecuencia de refresco aumentará a los 90 Hz. Es una forma inteligente de garantizar que la pantalla no consume demasiada energía cuando no lo necesita y ayuda a tener una decente autonomía de batería.

Sin embargo, lo que más se nota es la falta de contraste del panel LCD. Las fotos rara vez resaltan y me he encontrado que todo el rato necesitaba unos colores más vibrantes. Es más, incluso los iconos de la pantalla de Inicio se ven muy sosos.

En plena luz del día, a veces cuesta leer la pantalla, y los ángulos de visión no son muy buenos a menos que mires la pantalla de frente. Es una lástima, dado el tamaño de la pantalla, porque podría usarse para ver películas, televisión o incluso tus mejores fotos.

Especificaciones y rendimiento

MediaTek Helio G88

RAM de 4 GB

Almacenamiento de 64 GB o 128 GB

El Redmi 10 viene con el procesador MediaTek Helio G88 y, aparte de la calidad de la pantalla, es lo que mejor indica los sacrificios que ha tenido que hacer Xiaomi para poder alcanzar un precio así de bajo.

Hemos ejecutado Geekbench 5 y otros benchmarks en el móvil, cuyas puntuaciones medias puedes ver a continuación. Los resultados son similares al Poco M4 Pro, más caro, mientras que en la prueba de batería casi iguala al Moto G9 Power.

En el mundo real, resulta suficiente para jugar una partida de PUBG Mobile (como mucho con ajustes medios), o para hacer usar varias apps de Google a la vez, como Google Docs o Google Sheets, mientras se revisa el correo electrónico. Más allá de eso, resultará demasiado.

Esto es así, en parte, a la escasa RAM de 4 GB, lo que significa que tendrás que cerrar las aplicaciones más exigentes antes de abrir otras. Hay disponible también un modelo com 6 GB, pero lo encontramos en pocos mercados. El almacenamiento es de 64 GB o 128 GB, pero hay una ranura para tarjetas microSD.

Si buscas más potencia, es difícil no recomendar el Redmi Note 10 Pro de Xiaomi a un precio similar, que viene con 6 GB u 8 GB de RAM y un procesador mucho más potente.

Cámaras

Cámara principal de 50 MP

Ultra gran angular de 8 MP

Lente macro de 2 MP

Lente de profundidad de 2 MP

Cámara selfie de 8 MP

En cuanto a la cámara, el Xiaomi Redmi 10 cuenta con una lente trasera de 50 MP y un sensor frontal de 8 MP alojado dentro de la pantalla.

En la parte trasera, nada demasiado emocionante ni funcional para para mi gusto. Las imágenes son nítidas, pero carecen de colores vibrantes y no ayuda tener que verlas en una pantalla LCD básica. El contraste es mínimo en todos los aspectos, algo que, junto con la pantalla, hace que todas las imágenes aparezcan difuminadas.

Durante el día, sin embargo, los colores son bastante precisos, pero si estás buscando un teléfono para disfrutar de la fotografía, este no es el mejor indicado. Puede que la cuádruple cámara trasera suene bien, pero los sensores duales de 2 MP, como hemos visto en innumerables ocasiones, están realmente ahí para que parezca más de lo que es.

Las fotos ofrecen muchos detalles en primer plano, pero como verás en la imagen de los juguetes en la estantería, el efecto bokeh hace que los fondos no sean tan nítidos. El rendimiento del modo nocturno tampoco es nada del otro mundo, ya que el Redmi 10 capta el momento pero no ofrece mucho más.

Las selfies son nítidas, aunque la opción de “embellecimiento” está activada por defecto. Sin ella, los detalles faciales se ven algo borrosos, por lo que es difícil discernir si la cámara frontal no da la talla o si se aplican filtros adicionales.

Los vídeos carecen de OIS (estabilización óptica de la imagen), y tienen un límite de 1080p a 30 fps, con una resolución de 720p también opcional.

Autonomía de batería y carga

5.000 mAh

Carga de 18W

Adaptador incluido

El Redmi 10 tiene una gran batería de 5.000 mAh, que durará fácilmente un día y medio. Los usuarios menos activos en las redes sociales o los jugadores más esporádicos seguramente lleguen a los dos días de uso antes de tener que cargarlo.

Hice nuestra prueba habitual de Work 3.0 y los resultados mostraron unas impresionantes 15 horas y 48 minutos de tiempo de pantalla mientras el teléfono completaba tareas simuladas.

También incluye un cargador rápido, con 18W de carga rápida de serie y un cargador de 22,5W. Eso, para los estándares actuales, no es muy rápido. En nuestra prueba habitual de 30 minutos desde el punto muerto, el Redmi 10 solo alcanzó el 29 % de carga.

Software

Android 11

MIUI 12.5

El Xiaomi Redmi 10 usa MIUI 12.5, la particular versión de Android de Xiaomi, sobre Android 11 (no el actual Android 12). Es probable que haya una actualización en algún momento.

Por ahora, sin embargo, MIUI 12 me gusta. Puede personalizarse fácilmente, tiene un asistente de configuración rápida y fácil, y no es muy diferente de la versión Android Stock.

Algo que me gustaría señalar, no obstante, es que hay una cantidad considerable de bloatware incluido (en el arranque inicial, me dieron la bienvenida con un surtido de aplicaciones de utilidad, pero también con juegos muy pesados como PUBG Mobile). Estate preparado para desinstalar una buena cantidad de contenido no deseado.

Precio y disponibilidad

El Xiaomi Redmi 10 tiene un precio inicial recomendado de 179,99 € por el modelo de 64 GB. También hay una opción de 128 GB por 199,99 € (aunque con la ranura para tarjetas microSD podrás ampliar el espacio en ambos modelos).

En España, puedes comprar este móvil en la web de Xiaomi, Amazon, Fnac, El Corte Inglés y PcComponentes. En México, también lo encontrarás en Amazon, mientras que en otros países latinoamericanos puede comprarse en Linio y Mercado Libre.

Dos años y medio después de su lanzamiento, es posible encontrar el Xiaomi Redmi 10 a mejor precio, especialmente en rebajas como el Amazon Prime Day (o Fiesta de Ofertas Prime en otoño), el Black Friday o el Cyber Monday.

Veredicto

El Xiaomi Redmi 10 es un teléfono fiable que no te dejará boquiabierto, pero que tampoco te hará gastar demasiado dinero.

Su cámara y la tecnología de la pantalla son bastante básicas, pero ofrece una pantalla de tamaño considerable con una tasa de refresco adaptativa de hasta 90 Hz, una sólida duración de la batería y además es bonito.

Es comprensible que, por su precio, no ofrezca 5G y el rendimiento sea limitado, que la carga sea lenta y que no sea resistente al agua. Aun así, es una de las mejores opciones que puedes encontrar ahora mismo en el mercado por menos de 200 € si no necesitas tecnología punta.

Lista de especificaciones

Sistema operativo: Android 11 + MIUI 12

Procesador: MediaTek Helio G88

Memoria RAM: 4 GB

Almacenamiento: 64 GB | 128 GB (expandible con microSD)

Pantalla: LED FHD+ de 6,5 pulgadas (1080p, 90 Hz)

Cámaras traseras: 50 MP (principal) + 8 MP (ultra gran angular) + 2 MP (profundidad) + 2 MP (macro)

Cámara delantera: 8 MP

Conectividad: 4G, 5G

Batería: 5.000 mAh

Dimensiones: 162 x 75,5 x 8,9 mm

Peso: 181 g

Artículo original publicado en Tech Advisor.